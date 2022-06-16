青衣明翹匯連錄5宗撻訂　料發展商合計殺訂逾280萬

由佳明集團發展的青衣現樓項目明翹匯，早前開始收樓，惟成交紀錄冊顯示，項目於6月14日連錄5宗撻訂個案，料買家分別損失25.66萬至95.06萬元不等。

據成交紀錄冊顯示，該5伙單位於2019年11月至2020年10月期間簽訂買賣合約，成交價介乎513.2萬至950.6萬元，並全數於今年6月14日終止交易。有關單位買家以即供及建築期付款方法入市，料撻訂遭沒收樓價5%至10%之訂金，即約25.66萬至95.06萬元。

其中樓價最低之單位為1A座25樓D室，屬一房間隔，成交價513.2萬元；而樓價最高單位為1座11樓D室，三房間隔，成交價950.6萬元，料買家遭殺訂95.06萬元。整批撻訂單位合計涉及逾280萬元訂金。

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