【瑞士加息】瑞士央行加息半厘　近15年來首加息　美元、歐元兌瑞士法郎跌逾1%

▲ 【瑞士加息】瑞士央行加息半厘 近15年來首加息

瑞士央行宣布2007年9月以來的首次加息，將政策利率提高0.5個百分點至負0.25厘，以應對通脹壓力增加。美元兌瑞士法郎應聲下跌，最新報0.979，跌逾1.4%；歐元兌瑞士法郎報1.0194，跌1.81%。

瑞士央行指，收緊貨幣政策的目的是防止通脹更廣泛蔓延到瑞士的商品和服務，不能排除在可預見的未來有必要進一步提高政策利率，以將通脹穩定在符合中期價格穩定的範圍內。為了確保適當的貨幣條件，央行願意在必要時候活躍於外匯市場。政策利率新變化明日（17日）起生效。

央行料瑞士今年通脹率2.8%

央行指，通脹率在5月達到2.9%，並可能暫時保持在較高水平，全球經濟增長最近明顯放緩，此放緩一方面是由於高通脹水平，它正壓抑購買力，從而減少需求，另一方面，烏克蘭戰爭帶來的不確定性以及中國的疫情封控措施正遏制全球經濟的發展。由於能源和食品價格上漲，再加上供應瓶頸，通脹可能會在一段時間內保持高位，但從中期來看，這些因素的重要性應減弱。隨着許多國家的貨策也變得愈來愈緊，通脹可能會逐漸恢復到更溫和的水平。

央行預計今年當地經濟增長約為2.5%，失業率可能會保持在低水平，通脹率料為2.8%。

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