  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞士加息】瑞士央行加息半厘　近15年來首加息　美元、歐元兌瑞士法郎跌逾1%

宏觀解讀 17:22 2022/06/16

分享：

分享：

【瑞士加息】瑞士央行加息半厘　近15年來首加息

瑞士央行宣布2007年9月以來的首次加息，將政策利率提高0.5個百分點至負0.25厘，以應對通脹壓力增加。美元兌瑞士法郎應聲下跌，最新報0.979，跌逾1.4%；歐元兌瑞士法郎報1.0194，跌1.81%。

瑞士央行指，收緊貨幣政策的目的是防止通脹更廣泛蔓延到瑞士的商品和服務，不能排除在可預見的未來有必要進一步提高政策利率，以將通脹穩定在符合中期價格穩定的範圍內。為了確保適當的貨幣條件，央行願意在必要時候活躍於外匯市場。政策利率新變化明日（17日）起生效。

央行料瑞士今年通脹率2.8%

央行指，通脹率在5月達到2.9%，並可能暫時保持在較高水平，全球經濟增長最近明顯放緩，此放緩一方面是由於高通脹水平，它正壓抑購買力，從而減少需求，另一方面，烏克蘭戰爭帶來的不確定性以及中國的疫情封控措施正遏制全球經濟的發展。由於能源和食品價格上漲，再加上供應瓶頸，通脹可能會在一段時間內保持高位，但從中期來看，這些因素的重要性應減弱。隨着許多國家的貨策也變得愈來愈緊，通脹可能會逐漸恢復到更溫和的水平。

央行預計今年當地經濟增長約為2.5%，失業率可能會保持在低水平，通脹率料為2.8%。

相關文章：

【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　瑞銀：儲局急加息冀重新贏得市場信任（不斷更新）

【美國加息│沃爾克時刻篇】美國80年代初CPI近15%　儲局前主席沃爾克大手加息5厘　聯邦基金利率曾高見20厘

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

開啟hket App，閱讀全文
財政政策 歐元 美元 瑞士法郎 外滙 經濟數據表現 加息 瑞士

上一篇文章

【ET講股通】梁耀康：加息考驗（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【電子消費券2022】騰訊洪丹毅：有信心WeChat Pay HK消費券登記人數錄增長　優惠對新舊用戶一視同仁
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美股期貨】觀望英倫銀行議息　道指期貨曾跌逾500點　納指期貨跌2.4%（不斷更新）
【美股期貨】觀望英倫銀行議息　道指期貨曾跌逾500點　納指期貨跌2.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款