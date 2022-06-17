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【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能

環球社會熱點 08:05 2022/06/17

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英國威廉王子周三（15日）探訪英格蘭女子足球代表隊，獲代表隊送上印有3名子女名字的波衫。威廉一家都熱愛運動，他更透露愛女夏洛特的入球能力超強，令人期待夏洛特未來是否有機會成為新一代球星。

【英國王室】哈里梅根同英女王見面 僅用15分鐘時間 【下一頁】

威廉（Prince William）以英格蘭足總會長前往特倫特河畔伯頓的訓練中心，為準備下月歐洲女子足球錦標賽的英格蘭代表隊打氣。

英格蘭女足當日於賽場上訓練，而威廉也落場參與入球訓練，並與一班球員傾計。

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威廉指女兒夏洛特公主請求自己一定要代為轉告一件事：

夏洛特好想我同大家講，佢入球呢方面好犀利！

（Charlotte wanted me to tell you that she’s really good in goal! ）

他更透露，大仔喬治（Prince George）在足球方面也相當有競爭力。

英女王超越泰國先王 成史上在位時長第二君主 【下一頁】

威廉也讚揚英格蘭女足球員為開拓者，指接下來的賽事十分盛大及令人期待。

球隊也送上印有喬治、夏洛特及威廉幼子路易小王子（Prince Louis）名字的波衫，並與威廉王子大合照。

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責任編輯：鄭錦玲

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