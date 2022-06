【英國王室】威廉王子披露 愛女夏洛特1項超強技能

英國威廉王子周三(15日)探訪英格蘭女子足球代表隊,獲代表隊送上印有3名子女名字的波衫。威廉一家都熱愛運動,他更透露愛女夏洛特的入球能力超強,令人期待夏洛特未來是否有機會成為新一代球星。

威廉(Prince William)以英格蘭足總會長前往特倫特河畔伯頓的訓練中心,為準備下月歐洲女子足球錦標賽的英格蘭代表隊打氣。

英格蘭女足當日於賽場上訓練,而威廉也落場參與入球訓練,並與一班球員傾計。

威廉指女兒夏洛特公主請求自己一定要代為轉告一件事:

夏洛特好想我同大家講,佢入球呢方面好犀利!

(Charlotte wanted me to tell you that she’s really good in goal! )