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【電子消費券2022】騰訊洪丹毅：有信心WeChat Pay HK消費券登記人數錄增長　優惠對新舊用戶一視同仁

股市 17:18 2022/06/16

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【電子消費券2022】騰訊洪丹毅：有信心WeChat Pay HK消費券登記人數錄增長　優惠對新舊用戶一視同仁

騰訊 （00700） 旗下香港電子錢包WeChat Pay HK繼續成為政府第二階段消費券營辦商之一。對於第二階段消費券將加入PayMe及BoC Pay 會否增加支付市場競爭，騰訊金融科技副總裁洪丹毅在記者會表示，各支付工具一樣希望服務香港市民及提振經濟，考慮到今年消費券將可登記人數一定較去年多，同時WeChat Pay HK商戶數量增加了5成，並準備更多優惠，令用戶有更多理由使用消費券，有信心今年WeChat Pay HK登記人數會較去年增長。

對於會否推出消費券「轉會」優惠，洪丹毅稱，WeChat Pay HK 對新舊用戶一視同仁，希望提供比較公平及安全的消費券使用體驗。

WeChat Pay HK推加碼消費券優惠　所有用戶可獲30元加碼消費券、抽獎機會，看【下一頁】

洪丹毅稱，消費券推出至今，商戶數量比去年同期上升5成，商業交易筆數比去年同期升3成，WeChat Pay HK現覆蓋全港超過15萬間商戶。

第二階段消費券發放予所有具永久性居民資格人士，洪丹毅料，部用人士使用內地錢包微信支付，相信會兼用WeChat Pay HK。會透過公眾號教學，協助用戶將內地錢包轉換成香港地區。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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記者：李哲毅

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