【醫療科技】理大教授研3D超聲波設備　測學童脊柱側彎

▲ 中慧醫學成像共同創始人及總監兼香港理工大學生物醫學工程學系教授鄭永平（右）研發無輻射的三維超聲波成像系統，快速檢測學童是否患有脊柱側彎。左為中慧醫學成像行政總裁韓明珠。

脊柱側彎是兒童常見的腰骨疾病，多年來本港一直以X光作檢測診斷，惟長久累積下來的輻射有可能對人體造成影響。有香港教授看準市場痛點及需求，研發無輻射的三維（3D）超聲波成像系統，快速檢測學童是否患有脊柱側彎。

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台 藉Apple Watch監測帕金遜症

【醫療科技】智能骨科植入式儀器 促進椎間盤病變治療

兒童脊科基金早前發布的一項研究指出，學童因疫情在家學習，過度使用電子產品導致脊骨和痛症問題加劇，出現脊骨側彎的學童比例，由2019年的23.95%上升近倍至今年的44.79%，情況不容小覷。

而學童被診斷患上脊柱側彎後，在發育完成前需要定期覆診，須接受多次X光檢查，而X光的輻射對需長時間接受檢查的脊柱側彎患者健康，帶來更大影響。

設備已獲多國認證 可30秒內生成報告

中慧醫學成像共同創始人及總監兼香港理工大學生物醫學工程學系教授鄭永平提到，丹麥學者Ane Simony用上25年時間，追蹤患上脊柱側彎而需接受X光檢查的兒童，發現這些病患長大後，患癌機會較一般人高4.8倍。有見及此，鄭與團隊展開研究，以超聲波儀器建立無輻射的脊柱側彎評估系統Scolioscan。

鄭解釋，該儀器是基於超聲技術和3D空間定位技術集合而成的測量系統，​​將探頭沿着脊柱從下而上掃描，拍攝脊柱的外形和形狀，配合連接探頭的光學標記和深度相機，偵測探頭於掃描時的移動軌迹，屏幕即時顯示立體的脊椎形狀，並在30秒內生成報告，讓醫療人員多角度分析脊柱影像，「X光是2D影像，如果要看側彎幅度，需要兒童從側面再拍一次；而這設備可透過接近2,000張的超聲波影像，堆疊出3D脊骨及肌肉信息。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他透露，目前Scolioscan與X光的測量結果已接近一致，綫性相關度達0.9464，並獲得歐盟CE、澳洲ARTG及內地NMPA認證。

中慧醫學成像行政總裁韓明珠強調，Scolioscan並非要全面取代X光檢查，「本港醫療系統仍用X光成臨床檢測診斷標準，需接受X光檢查以確診。但若後期要相對頻密地覆診和進行監測，可作為輔助工具，為病人提供多一項選擇，盡量減少輻射所帶來的影響。」

推便攜版本 進駐學校

她透露，目前Scolioscan已安裝於香港逾10間診所及醫院，當中包括威爾斯親王醫院及大口環根德公爵夫人兒童醫院等，同時產品也已進軍荷蘭、波蘭、羅馬尼亞及波斯尼亞等歐洲地區以及內地市場，作臨床使用和研究。另外，該企去年更推出便攜版本掃描儀器Scolioscan Air，方便機構或學校為學童進行大規模篩查脊柱側彎。

【醫療科技】港初創斥資百萬 研嵌入式人體生物信號傳感耳機

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：