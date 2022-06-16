【元宇宙】Adobe Substance訂閱同比增100% 　添新3D功能推動沉浸式技術

▲ Adobe介紹旗下3D產品Adobe Substance 3D的應用及更新。（Adobe發布會截圖）

隨著元宇宙（Metaverse）概念大熱，遊戲、娛樂與電子商務等行業對於沉浸式3D內容的需求提升，創意專業人士需要藉助不同工具創作3D內容。Adobe今（16日）舉行大中華區傳媒簡介會，介紹旗下3D產品Adobe Substance 3D的應用及更新。Adobe亦宣布，Substance工具的訂閱數量較2021年同期有100%的增長，現每月有數十萬名活躍用戶。

Adobe大中華區董事總經理吳振章表示：「從現在開始為建構成功3D和沉浸式虛擬環境累積經驗十分重要。為迎接元宇宙做好準備不僅對品牌和企業有意義，亦為創意經濟下的從業人員提供了重要的機會。」

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Adobe於會上宣布Substance 3D Collection的多項更新。包括：Substance Painter、Designer和 Sampler已支援蘋果（Apple）M系列芯片，適用於Photoshop的Substance材質外掛程式現已面市。Unity的Substance 3D外掛程式將於6月底前推出，正處於測試階段的Substance 3D Modeler將於今年稍後時候推出。

另外，Adobe亦宣布，已訂閱Creative Cloud完整應用程式計劃的大學，現可免費使用Adobe Substance 3D應用程式。

遊戲、電子商務業 均可應用

曾開發《軒轅劍柒》、《女鬼橋開魂路》等知名遊戲的台灣遊戲開發商大宇資訊亦有使用Adobe Substance 3D，作遊戲開發。大宇資訊資深場景美術設計師何昀蒨表示：「Photoshop加入了Adobe Substance 3D Painter的可視區域後，能即時查看所選用的材質成果，更有效開發遊戲。」

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3D與沉浸式的體驗不只是有利於創業行業，Adobe 3D & I大中華及東南亞地區業務負責人尹珊指出，電子商務平台亦可利用3D與沉浸式體驗，提升顧客滿意度。她以Shopify為例，使用3D内容能避免出現「賣家秀」和「買家秀」的差距，該平台使用3D内容的電售商平均可以提高94%的轉化率，退貨率亦下降40%。

記者：吳嘉雯

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