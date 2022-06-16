【下半年部署】大和更新香港中國市場首選股名單 覆蓋13隻中資股

早前曾指出港股和A股藉內地政策出台和疫情降溫等因素，有望於本季見底且同具長期投資價值的大和，近日更新了香港及中國資本市場的首選股名單。名單最新覆蓋13隻股份，當中6隻在本港上市。

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大和最近香港中國資本市場首選股名單：

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此外，中金公司策略分析師劉剛表示，港股目前處於估值修復，更多依靠南向資金流入，後續盈利和基本面好轉或會吸引更多海外資金回流，但大前提是要先得到驗證從而催生更大的市場空間。他續指，因港股較受外圍因素影響，需留意緊縮帶來的波動，從現金流中尋找確定性，建議應以「啞鈴型」配置，關注高息股和優質增長股，為目前的市場環境下提供配置價值。

劉剛稱，美聯儲在通脹超預期下被逼加快加息路徑，但預料通脹水平仍有望回落，明年初料回落至３至4％，意味著美聯儲將於第三、四季維持緊縮，但在第四季末至明年初緊縮政策或將退坡。短期情緒對港股的影響會較Ａ股明顯，雖然緊縮對美國基本面構成衝擊，但中國增長表現才是左右Ａ股和港股的關鍵。

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