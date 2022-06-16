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【香港工業轉型】FLAIR助4大港企　善用人工智能及機械人系統

商業 17:30 2022/06/16

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由香港生產力促進局設立，並與主要合作者德國RWTH Aachen Campus共同營運的香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR），今天宣布與4間本地業界合作夥伴簽署研發贊助協議。（FLAIR提供圖片）

由香港生產力促進局設立，並與主要合作者德國RWTH Aachen Campus共同營運的香港工業人工智能及機械人研發中心（FLAIR），今天宣布與4間本地業界合作夥伴簽署研發贊助協議。

【信和XNFT】信和斥資近2千萬翻新屯門市廣場　預料帶動美容生意升3成

贊助協議在FLAIR總裁黎少斌先生的見證下，由FLAIR首席營運總監葛明博士分別與周大福珠寶集團、雋思集團、寶力機械及NiRoTech的代表簽署，並分別執行不同的合作項目。

周大福珠寶集團：智能生產計劃與管理平台

利用大數據分析改善智能無人倉儲配送中心的倉儲效率；開發以倉庫管理、產品上架、分揀、包裝、配送為目的的自動化產品配送中心。

雋思集團：識別定位機械人系統

利用機器視覺開發用於分揀應用的識別和定位機械人系統，裝配應用中機器人操縱交互控制系統的開發；利用機器學習開發一種互動式控制系統，用於QP棋盤遊戲組裝過程的組裝應用中的機器人操作。

寶力機械：靈活裝配線

利用機器視覺，使用機器人作為自動化生產線的一部分，實現金屬壓鑄件的自動表面處理
；開發視覺系統的硬體和基礎設施，以促進數據收集和標籤；去毛刺工作站，基於強化學習的機器人路徑規劃和質量檢查；以及基於AI的去毛刺雲平台。

NiRoTech：自動化幾何檢測系統

開發用於檢測和分類塑膠產品上2D和3D表面缺陷的自動檢測和處理系統（RFID鑰匙鏈）。

【人才管理】IT人才難求　報告：可考慮適應性強應徵者

【網購商機】企業後疫時代推買餸車　1年銷售額達1.17億

責任編輯：李智美

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