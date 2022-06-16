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【家居設計】花40萬翻新一家四口安樂窩 435呎家居以全白為主調 光猛不單調

理財智慧 15:26 2022/06/16

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全白裝修的單位既充滿朝氣又明亮，不但能讓家居更光亮，看起來更清新有活力，更可讓裝修設計更百搭及耐看。今期《精明裝修》介紹位於美孚的荔灣花園，實用面積為435呎，兩房一廳一廚一廁，由屋主兩夫婦購入，與8歲及10歲的兒子一家四口居住。單位樓齡已有45年，內部較殘舊，所以屋主全屋裝修。設計師能將時尚的簡約風格展現，令單位整體呈現簡約自然的設計。全屋色調雖然僅運用簡單的白色，再以淺木色家具點綴，最終全屋花費約40萬元裝修，屋主透露因為購樓時，已將裝修費計算在內，所以樓價要在限額內才考慮。

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屋主夫婦為70後 ，從事旅遊業的男戶主表示，以往一家四口原本住在女戶主母親在美孚的家，去年趁疫下樓市回落時購買單位，希望可以擁有獨立的居所，除了讓年時已高的母親可安享晚年外，現在家中由各人分配家務，更可讓小朋友培養自律及獨立。

單位得間隔雖四正實用，可隨意塑造戶主喜愛的裝修風格，但由於屋主當初的預算不足，所以裝修內可保留的都盡量保留。設計師沒有改動格局，並用盡每一尺地方，裝修師傅亦提議，保留或翻新部分地方即可，由此而為戶主省卻部份費用。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

甫入客廳，可見單位大部分地方都採用了白色，再以灰色及黃色的梳化修飾客廳，簡約當中滲透出溫馨的感覺，合乎女戶主喜愛的簡潔風格。設計師指，客廳在裝修前空間偏窄，裝修後室內空間大增，戶主因而對成品卻感到喜出望外，十分滿意。另外，設計師為屋主訂造電視櫃時，刻意將深度改短，讓電視位至梳位化之間騰出更多活動空間，讓2位兒子可以善用這個空間玩遊戲或活動。

由於樓宇樓底夠高，故裝修師傅提議保留上一位業主大廳原有的假天花及凹入式燈槽。而客廳電視櫃以圓弧設計延伸到玄關，櫃身中間部分的空間採用了溫潤的木頭，不但能令白色櫥櫃銳利的線條變得更柔和，令組合櫃更有一體感，令視覺上更加柔和，減輕壓迫感。

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客廳的另一邊是廚房，設計師設計廚房時，也花了點心思。設計師考慮到廚房沒有房門的關係，所以着重廚房內部的淺木色和白色配搭，融入整個單位的簡約風格，因此從梳化位置可看進廚房內部，也不會感到突兀。

兩間房間的設計一貫了客廳簡約的風格，並且從設計著手，增加收納用途，以及令空間更寬敞。在兒子房間方面，女戶主原本打算在兒子房間放置「L」形上下碌架床，兒子有各自的書枱，可惜空間有限，最後將碌架床的樓梯位變為收納櫃桶。而主人房方面，由於主人房房間較小，但戶主希望有更多收納空間，要如何取捨？設計師於是在衣櫃的設計下功夫，特意選用玻璃趟門，既可減少佔用空間，透視的玻璃又可令房間更通透，從而減低壓迫感。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

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戶主對於浴室的設計亦十分講究。設計師指，男戶主十分著重浴室位置，所以男戶主便親自構思，更花心思在浴室內選用圓鏡配文化石磁磚，呈現效果時尚又不落俗套。浴室開選用長虹玻璃門，廁所光線穿透玻璃門，讓大廳整體更光亮。

具體費用：

清拆工程：28,000元

水電工程：80,000元

泥水工程：79,000元

木工工程：143,965元

油漆工程：40,000元

其他工程：27,000元

全工程合計：397,965元

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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