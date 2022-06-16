【中秋早鳥優惠】Pinkoi x 望月合推全新限量聯乘禮盒　原價238元現網上訂購享優惠價198元

設計購物網站Pinkoi.com與奶黃月餅品牌望月合作，共同推出10周年限定聯乘月餅禮盒大受歡迎。今年，Pinkoi 再度聯手望月推出全新 The New Classic 限量聯乘禮盒，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合。由即日起至8月8日期間，Pinkoi 推出4組限時早鳥訂購優惠，望月全線月餅禮盒以優惠套裝方式，於指定時段開放早鳥預訂折扣，配合站上優惠入手抵上加抵，更額外享 1,500 P Coins回贈價值30元。

全新推出的 Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒 - The New Classic，Pinkoi 注入品牌 DNA 重塑禮盒包裝設計以 Pinkoi Navy 作主調配以金銅色作細節點綴，營造月下夜空氛圍，輔以簡約幾何線條勾畫出新月、映月等中秋節氣中不同的月亮姿態，簡約而不失輕奢質感。

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禮盒內有 4 件分別印上 Pinkoi 及望月 Logo 的「流心奶黃月餅」及「經典奶黃月餅」，一盒集齊望月最受歡迎的月餅組合，組成新、舊經典相融的雜錦奶黃月餅套裝。

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由即日起至8月8日期間，於Pinkoi訂購 Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒 - The New Classic，一件即享83折，原價238元，Pinkoi 早鳥優惠價198元，提供自提服務及全館購物滿1,600元可享香港本地免費送貨。

*由即日至 6 月 30 日，Atome 新用戶於 Pinkoi 下單滿100元即減40元；Atome 現有用戶於 Pinkoi 下單滿600元即減20元；即 Pinkoi x 望月限量聯乘禮盒最抵入手價低至158元，購物更額外享 1,500 P Coins 回贈價值30元。

由即日起 Pinkoi 推出 4 組限時早鳥訂購優惠，望月全線月餅禮盒以優惠套裝方式於指定時段開放早鳥預訂折扣，優惠更低至 78 折，提早留意心水組合搭配 Pinkoi 站上優惠，抵上加抵！

早鳥優惠：即日起至 2022 年 8 月 8 日 換領日期：2022年8月22日起陸續出貨 取貨門市：旺角店｜旺角銀行中心1樓中庭位置

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