【iMoney GIFTaway】送GRENN x Lucky Kittens 限定禮盒套裝（價值$156）

香港人一向識飲識食，經典法式甜點 – 蝴蝶酥更加係唔少人嘅至愛，杏仁酥亦同樣受歡迎，兩款口感既鬆脆又香酥，可口香甜，且帶有濃郁牛油香味，係咪諗起都想食呢？今期【iMoney GIFTaway】就為您帶來「GRENN x Lucky Kittens 杏仁酥及蝴蝶酥限定禮盒套裝」，一盒就滿足晒你2個願望！

本地新晉品牌GRENN，主打手工酥餅甜點，其選料上乘，注重細節，致誠為大家炮製精緻美味的小食。除咗杏仁酥同蝴蝶酥，想知道GRENN仲有咩賣？即到https://www.grenn.com.hk/ 睇吓啦~

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