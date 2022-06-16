【2022消費券】選用WeChat Pay HK可抽獎　最多獲88元加碼消費券　7.31前成新用戶享50元商場商戶現金券

隨著新增2間儲值支付工具營辦商，不少電子支付平台公司都陸續公布不同優惠爭客。WeChat Pay HK今日（16日）亦公有消費券相關優惠詳情，只要進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30元加碼消費券；而成功選用WeChat Pay HK登記第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。

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WeChat Pay HK表示抽獎屬100%中獎，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3元至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10元至50元的商戶專屬電子現金券。

更多優惠如全新用戶享額外50元商場現金券、富融全新用戶享500元獎賞、夥新鴻基地產及信和集團旗下八大商場推出「消費祭四重賞」等詳情：

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至於「轉會」的用戶，騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，公司會一視同仁，所以對「轉會」用戶不會提供其他優惠。

另外，本期消費券計劃中，新來港人士如專才、企業家、來港升學人士等都能受惠，可獲半額消費券，估計放寬後多30至35萬人符合資格，涉款15至17億元。對於，WeChat Pay HK認為他們為本港帶來貢獻，有資格領取消費券，又估計部份人或經常使用微信支付。

洪丹毅表示，WeChat Pay HK自去年成為消費券的儲值支付工具營辦商後，消費券推出至今，商戶數量比去年同期上升了50%，商業交易筆數比去年同期上升30%。

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