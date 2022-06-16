紐約白人女向亞裔噴胡椒噴霧 高呼「滾離美國」（有片）

美國近年發生多宗亞裔歧視事件，種族議題再次成為當地社會焦點之一。紐約一名白人女子上周六（10日）在街頭向一群亞裔女性噴胡椒噴霧，並要求她們滾離美國，然後逃離現場。警方周二（14日）公開案件，正追緝一名年約50歲白人女子。

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24歲的受害者Nicole周二向《紐約郵報》表示，上周六與另外3位朋友在紐約曼哈頓觀賞花展後，友人發現遺留東西，於是在切爾西區（Chelsea）尋找方向折返。其時，附近一名身穿桃紅色連身裙、紫色披肩及戴太陽眼鏡的白人女士突然指責她們騷擾，稱

「我知你哋想做咩，你想騷擾我。」 （I know what you’re trying to do, you’re trying to haras）

Nicole其後回應指無打算騷擾女子，又指如果女子希望她們遠離的話，應友善詢問。其中一名友人為息事寧人，向白人女子道歉並稱會離開。但女子不斷以種族歧視說話侮辱她們，高呼「滾離美國」。

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Nicole與女子爭論，友人亦拿出手機拍攝，但遭女子搶走。女子隨後突然拿出胡椒噴霧向Nicole眾人噴射，並用粗言穢語辱罵一名亞裔旁觀者，然後逃離現場。Nicole眼晴被胡椒噴霧噴中，有路人用水為她清洗眼晴，但痛楚沒有減退，甚至一度失去視力30分鐘。

Nicole對事件猶有餘悸，稱已向公司請假多日，被胡椒噴霧噴中後仍不時感發熱疼痛。Nicole指她在美國出生及長大，一直認為紐約是她的家，但沒想到因為亞州面孔而受歧視。

警方指，去年錄得133宗仇恨犯罪案件，對比2020年的30宗，按年大幅飆升343%。警方正調查案件，並追緝一名50多歲、身高約152cm的白人女子。

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責任編輯：郭麗明