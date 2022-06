紐約白人女向亞裔噴胡椒噴霧 高呼「滾離美國」（有片）

美國近年發生多宗亞裔歧視事件,種族議題再次成為當地社會焦點之一。紐約一名白人女子上周六(10日)在街頭向一群亞裔女性噴胡椒噴霧,並要求她們滾離美國,然後逃離現場。警方周二(14日)公開案件,正追緝一名年約50歲白人女子。

24歲的受害者Nicole周二向《紐約郵報》表示,上周六與另外3位朋友在紐約曼哈頓觀賞花展後,友人發現遺留東西,於是在切爾西區(Chelsea)尋找方向折返。其時,附近一名身穿桃紅色連身裙、紫色披肩及戴太陽眼鏡的白人女士突然指責她們騷擾,稱

「我知你哋想做咩,你想騷擾我。」

(I know what you’re trying to do, you’re trying to haras)