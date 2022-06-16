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【有相睇】外籍業主賣樓回國　換樓客睇好東涌基建發展　即花950萬接貨

股樓投資 16:41 2022/06/16

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再有外資人士賣樓回國。美聯物業李錦榮說，東涌映灣園16座高層B室，實用面積748平方呎，三房間隔，業主為外籍人士，擬沽貨套現並回國居住，原開價1,000萬元，終減價50萬元，以950萬元易手，實用呎價約12,701元。

    點擊圖片放大
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代理透露，買家為外區換樓客，因睇好東涌未來基建發展，料物業有升值潛力，加上單位景觀開揚，可享機場海景，內籠實用整潔，所以決定承接自住。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

資料顯示，原業主於2014年3月以約595萬元購入上址，持貨逾8年，現帳面賺約355萬元，物業期內升值約59.7%。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 映灣園 美聯物業 東涌

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