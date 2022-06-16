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【電子消費券2022】中銀香港BoC Pay與友和YOHO加碼優惠　經BoC Pay領消費券可1999元買iPhone 13、半價買PS5

Hot Talk 16:18 2022/06/16

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【電子消費券2022】中銀香港BoC Pay與友和YOHO加碼推優惠　經BoC Pay領消費券可1999元買iPhone 13、半價買PS5

中銀香港（02388）BoC Pay與友和YOHO加碼推出「勁賞． 友得搶」消費券優惠，市民登記使用BoC Pay領取消費券，除可賺取100元「轉會現金賞」及專享逾1.5萬元商戶優惠外，更可低至3折價格，購買蘋果 iPhone 13、索尼 PlayStation 5 及任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機等電子產品。

「勁賞．友得搶」消費券優惠讓登記使用 BoC Pay 領取消費券的市民，只需1,999元即3折，即可購買蘋果 iPhone 13；亦可以半價1,999元，購買索尼 PlayStation 5 光碟機版遊戲主機；以及以37折即999元，購買任天堂 Nintendo Switch 遊戲主機。

推100元「轉會現金賞」

每位合資格市民以 BoC Pay 領取消費券，可享100元「轉會現金賞」；新客戶在6月30日前下載及以 BoC Pay 綁定賬戶或中銀銀聯信用卡，可獲68元迎新獎賞；客戶在6月30日每成功推薦一人登記及綁定BoC Pay，可獲20元推薦獎賞。

此外，客戶透過 BoC Pay 登記領取消費券，即可於全港支援 BoC Pay 及銀聯 「雲閃付」二維碼的7萬個本地網上和實體商戶網點消費，專享超過總值15,000元商戶優惠。

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