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【創業兵團】港青打機最崇拜鐵匠　赴英進修圓夢

10:00 2022/06/19

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Home Smith Home創辦人何嘉諾喜歡玩電子遊戲，而遊戲中的鐵匠角色更是他最嚮往的工種，於是赴英修讀鐵匠課程，回港後更創立自家品牌。（曾耀輝攝）

鐵匠在香港相對冷門，甚至是夕陽行業。Home Smith Home創辦人何嘉諾為了實現兒時夢想，辭去穩定工作，到英國修讀3年鐵匠課程，回港後再創立自家品牌，並推出家具，將鐵匠工藝打入本地市場。

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Home Smith Home創辦人何嘉諾兩年前在英國完成鐵匠課程後回港，為了實現自己的夢想，以6位數的資金創立自家品牌。然而，創業之路並不平坦，加上品牌只由一人打理，既自由更要自律。他坦言，當工場只有一個人時，只有謹記自律才可以管理好自己，例如每次用完的工具要放回同樣位置、打掃工場、文件方面等，都需要定期處理。

為了完成創業夢，要懂得取捨。當時他與老闆洽談，完成日常工作後，希望利用公餘時間使用工場，而對方亦都答應。但後來發覺投放在品牌的時間不足，於是他再次與老闆商議，建議每星期工作三天，其餘兩天就在工場處理自己品牌的工作。他表示，要在香港租用地方並不容易，故感激老闆對他的信任。

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高峰期月接40定單 創作空間大

鐵器藝術品在香港的市場相對較小，要打入市場也需要相關策略應對。何表示，品牌現暫時以家品形式打入本地，因為香港較少人從事相關行業，加上客人有需要，在創作方面有較大的發揮空間。他利用鐵製作一套四款的鐵碟，而未來會推出開瓶器，為家品加入藝術元素；並透露，每月定單數量需視乎每個月工作進度，高峰時期每月可以接到30至40張定單。

至於未來，何嘉諾希望可以為品牌作更多推廣，如舉辦工作坊、與不同機構合作，增加接觸層面。此外，他期望聘請對鐵藝有興趣的人士成為助手或學徒，讓這門冷門工藝得以傳承下去。

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記者：廖淑瑩

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