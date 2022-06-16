【電動車】富士康首座電動車電芯廠動工　2024年試產磷酸鐵鋰電芯

富士康科技集團的電動車版圖在台灣持續擴大，繼3月向高雄客運交付首部自主開發的電動巴士「MODEL T」後，首座生產電動車電池廠亦高雄和發產業園區正式動工。該企董事長劉揚偉表示，預計於2024年開始量產，打造電芯產業鏈。

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劉揚偉透露，該企就高雄儲能系統、電芯、電動車投資案，從與高雄市府洽談，到動工僅用短短4個月時間，斥資60億台幣（約16億港元）在今次動工的「台灣電芯研發暨試量產中心」之中，更揚言希望在台建立一條龍電芯產業鏈。

他又指，該工廠將聚焦在生產磷酸鐵鋰電池，計劃於2024年第一季量產，將提供電動巴士、轎車及儲能等電芯應用初期的需求。預料產能可達到1GWh，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。

對於早前曾揚言要成為「不缺材料的汽車製造商」，富士康在材料採購上亦早作安排。該企已與中碳、榮炭、碩禾簽署材料開發合作備忘錄，由中碳提供高性能電芯負極材料「介相石墨碳微球」；碩禾提供矽和矽氧材料技術；榮炭負責將性價比較高的人造石墨，進一步合成為高性能電芯負極材料。

由於電芯是電動車的關鍵零件，約佔整體成本3至4成，而車的性能與搭載的電芯息息相關，台經院產經資料庫產業分析師楊家豪認為，如果富士康要擴大發展其電動車業務，需要自行生產或掌握一定的電芯製造技術。

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責任編輯：殷凱怡

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