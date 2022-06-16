  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 18:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】富士康首座電動車電芯廠動工　2024年試產磷酸鐵鋰電芯

科技 18:15 2022/06/16

分享：

分享：

富士康科技集團的電動車版圖在台灣持續擴大，繼3月向高雄客運交付首部自主開發的電動巴士「MODEL T」後，首座生產電動車電池廠亦高雄和發產業園區正式動工。該企董事長劉揚偉表示，預計於2024年開始量產，打造電芯產業鏈。

【電動車】蔚來推新款純電動SUV ES7　迎擊Tesla中國市場競爭

劉揚偉透露，該企就高雄儲能系統、電芯、電動車投資案，從與高雄市府洽談，到動工僅用短短4個月時間，斥資60億台幣（約16億港元）在今次動工的「台灣電芯研發暨試量產中心」之中，更揚言希望在台建立一條龍電芯產業鏈。

他又指，該工廠將聚焦在生產磷酸鐵鋰電池，計劃於2024年第一季量產，將提供電動巴士、轎車及儲能等電芯應用初期的需求。預料產能可達到1GWh，未來將視台灣國產化電芯的市場需求持續擴充。

對於早前曾揚言要成為「不缺材料的汽車製造商」，富士康在材料採購上亦早作安排。該企已與中碳、榮炭、碩禾簽署材料開發合作備忘錄，由中碳提供高性能電芯負極材料「介相石墨碳微球」；碩禾提供矽和矽氧材料技術；榮炭負責將性價比較高的人造石墨，進一步合成為高性能電芯負極材料。

由於電芯是電動車的關鍵零件，約佔整體成本3至4成，而車的性能與搭載的電芯息息相關，台經院產經資料庫產業分析師楊家豪認為，如果富士康要擴大發展其電動車業務，需要自行生產或掌握一定的電芯製造技術。

【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E

【自動駕駛】傳三星擊敗競爭對手　奪314億Tesla鏡頭訂單

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文
汽車 電動車 電動巴士 富士康 高雄 新台幣 採購 台灣

下一篇文章

【元宇宙】Adobe Substance訂閱同比增100% 　添新3D功能推動沉浸式技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E
【福特車主注意】 福特電動車電池過熱　美召回4.9萬輛Mustang Mach-E
【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款