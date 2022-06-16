  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音TikTok】據報抖音TikTok倫敦團隊因不諳加班文化　觸發離職潮、涉近一半員工

Hot Talk 16:48 2022/06/16

分享：

分享：

【抖音TikTok】據報抖音TikTok倫敦團隊因不諳加班文化　觸發離職潮、涉近一半員工

一直盛傳來港上市的抖音集團，其海外版TikTok英國倫敦電商團隊有傳不滿母公司字節跳動帶來的高負荷加班文化，TikTok倫敦電子商務團隊至少有20名成員已經離開了TikTok Shop，約佔員工總數的一半，而其他一些員工表示也有離職的打算。

加班文化及工時長成事件導火線，據外媒引述前TikTok員工表示，員工為了參加在北京的會議，他們常常要在周日下午開始工作，而且每天要很早開始面對來自中國的電話會議。另外，又因為直播帶貨在晚上效果更好，而直播結束後還要立即提交「反饋報告」，因此，他們要很晚才能結束工作，每天的工作時間要經常超過12個小時。

歐洲電商負責人反對提供產假引衝突

撿外媒報道，字節跳動高管、TikTok歐洲電商負責人Joshua Ma在一次晚宴中表示，作為一名資本家，不認為企業應該提供產假。不過，其後Joshua Ma將從TikTok英國電商團隊中退出。

TikTok 發言人表示，TikTok在英國有明確的產假政策，其中包括30週的帶薪假期，在此期間，員工平均能獲得90%的收入。並且已經對Joshua Ma的相關言論展開正式調查。

美國10位產品經理年內辭職

另外，美國加州山景城工作的TikTok前工程團隊主管Lucas Ou-Yang曾在推特中寫道，由於要跟上中國同事的節奏，根據他們的日程表來安排工作，在這種壓力下，曾與他共事的所有10位產品經理全都在入職大約一年後辭職了。

對此，TikTok表示，公司已經對其實踐和工作文化進行了一些調整，以實現「建立和培養一支能夠支持我們不斷發展的全球團隊」的目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：

【抖音TikTok】字節跳動傳擬出售潮鞋平台得物少數股權

【抖音TikTok】字節跳動更名抖音後據報聘高盛為IPO主承銷商　快手上市保薦人將被排除在外

【抖音TikTok】字節跳動香港公司更名抖音集團　為赴港上市鋪路？

開啟hket App，閱讀全文
企業文化 辭職 倫敦 美國 抖音 字節跳動 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美股期貨】觀望英倫銀行議息　道指期貨曾跌逾500點　納指期貨跌2.4%（不斷更新）
【美股期貨】觀望英倫銀行議息　道指期貨曾跌逾500點　納指期貨跌2.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款