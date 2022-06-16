▲ 【抖音TikTok】據報抖音TikTok倫敦團隊因不諳加班文化 觸發離職潮、涉近一半員工

一直盛傳來港上市的抖音集團，其海外版TikTok英國倫敦電商團隊有傳不滿母公司字節跳動帶來的高負荷加班文化， TikTok倫敦電子商務團隊至少有20名成員已經離開了TikTok Shop，約佔員工總數的一半，而其他一些員工表示也有離職的打算。

加班文化及工時長成事件導火線，據外媒 引述前TikTok員工表示，員工為了參加在北京的會議，他們常常要在周日下午開始工作，而且每天要很早開始面對來自中國的電話會議。另外，又因為直播帶貨在晚上效果更好，而直播結束後還要立即提交「反饋報告」，因此，他們要很晚才能結束工作，每天的工作時間要經常超過12個小時。

歐洲電商負責人反對提供產假引衝突

撿外媒報道，字節跳動高管、TikTok歐洲電商負責人Joshua Ma在一次晚宴中表示，作為一名資本家，不認為企業應該提供產假。不過，其後Joshua Ma將從TikTok英國電商團隊中退出。

TikTok 發言人表示，TikTok在英國有明確的產假政策，其中包括30週的帶薪假期，在此期間，員工平均能獲得90%的收入。 並且已經對Joshua Ma的相關言論展開正式調查。

美國10位產品經理年內辭職

另外，美國加州山景城工作的TikTok前工程團隊主管Lucas Ou-Yang曾在推特中寫道，由於要跟上中國同事的節奏，根據他們的日程表來安排工作，在這種壓力下，曾與他共事的所有10位產品經理全都在入職大約一年後辭職了。

對此， TikTok表示，公司已經對其實踐和工作文化進行了一些調整，以實現「建立和培養一支能夠支持我們不斷發展的全球團隊」的目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

相關文章：

【抖音TikTok】字節跳動傳擬出售潮鞋平台得物少數股權

【抖音TikTok】字節跳動更名抖音後據報聘高盛為IPO主承銷商 快手上市保薦人將被排除在外

【抖音TikTok】字節跳動香港公司更名抖音集團 為赴港上市鋪路？