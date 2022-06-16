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【TSLA】美國版Tesla全線加價　Model Y長續航版加價3000美元

股市 16:14 2022/06/16

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【TSLA】美國版Tesla全線加價　Model Y長續航版加價3000美元

Tesla（美：TSLA）年內再度加價！據外國汽車媒體報導，Tesla將旗下美國所有車型加價，其中Model 3長續航版加價2500美元，至57,990美元；Model Y長續航版售價從62,990美元漲至65,990美元。Model Y性能版售價從67,990美元上升到69,990美元。

此前3月Tesla 美國版車型已全線加價，加幅由2000到1.25萬美元不等，同時，又於不足一周內，兩度對部分中國Tesla車型加價，Model 3高性能版以及Model Y長續航、高性能版加價，價格上調1.8至2萬元人民幣不等。

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