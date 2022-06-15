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【AMAZON】幻想成現實？ 亞馬遜美國加州試行無人機送貨 於顧客家中花園落貨

環球政經 15:26 2022/06/15

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美國網購平台亞馬遜（Amazon）日前宣布，在北加州一個小鎮試行用無人機派遞服務。

亞馬遜宣布，在北加州洛克福德鎮的客戶將能申請由無人機「Prime Air」免費派送包裹的服務。客戶在亞馬遜網站上訂購的物品如果「符合空運條件」，會被裝上無人機，空運至送貨住址。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

亞馬遜指，已取得美國聯邦航空局的許可，可以在當地使用無人機飛行，又指試用的無人機將會有感知能力去避免與人、動物或是其他飛行工具相撞。而在當地的用家，可安排一些特定可由亞馬遜的飛行器派送的貨品。貨物可在亞馬遜購入後，由無人機從安全的高度，到顧客的家中花園落貨，或將包裹放在門外，然後離開。

亞馬遜表示，會繼續分享有關無人機的使用圖片和影片，並在日後將有關的服務範圍繼續擴大至其他地區。

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責任編輯：龍紀瑩

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