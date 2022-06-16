  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【父親節優惠】Pricerite實惠推父親節優惠 購買家品滿150元更送50元優惠券 換購減壓產品更低至24折

理財智慧 17:18 2022/06/16

分享：

分享：

父親節將至，Pricerite實惠推出父親節優惠，當中包括按摩椅、健康產品、日常家品等，以及加推SPA Supreme及ITSU御手之物印花換購活動，一系列減壓好物低至24折獨家換購，為平日辛勞多時的父親帶來驚喜。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

由即日起至7月18日，市民到Pricerite實惠門市或網店購物，會員只需儲滿15個，而非會員需儲滿20個，便可低至24折以印花獨家換購ITSU御手之物及SPA Supreme一系列減壓物品，而換購日期為即日起至7月25日。

與此同時，Pricerite實惠更推出家品部限時優惠，購買家品或小家電滿150元，即送50元優惠券。其優惠劵用於購買家品(食品/個人護理產品除外)，當折實後滿200元，即可使用50元優惠券一張，使用日期由即日起至7月4日，每次只可使用一張。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

 

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 經濟 家品 按摩 食品 家電 香港 父親節

上一篇文章

青衣明翹匯連錄5宗撻訂　料發展商合計殺訂逾280萬

下一篇文章

【有相睇】外籍業主賣樓回國　換樓客睇好東涌基建發展　即花950萬接貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【2022消費劵】逾400萬市民選用領取消費劵 八達通將大派2.5億元現金獎賞 客戶點攞到200元獎賞?
【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？
【美國加息】H按息料下半年封頂　每月供樓開支增多少？
【虛擬經濟】譚仔20個極罕NFT拍賣價公開 持有者可獲365碗免費兩餸米線 兼享譚仔或三哥私人包場1次
【虛擬經濟】譚仔20個極罕NFT拍賣價公開 持有者可獲365碗免費兩餸米線 兼享譚仔或三哥私人包場1次
【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值
【通脹時代】花旗看好5板塊最少8隻股份 受惠美元升值
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
【居屋攪珠2022】居屋懶人包 一文看清攪珠後揀樓全流程 轉售及按揭申請安排
大摩列出香港中國市場主動長倉基金 25大持股名單
大摩列出香港中國市場主動長倉基金 25大持股名單
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款