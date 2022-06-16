【父親節優惠】Pricerite實惠推父親節優惠 購買家品滿150元更送50元優惠券 換購減壓產品更低至24折

父親節將至，Pricerite實惠推出父親節優惠，當中包括按摩椅、健康產品、日常家品等，以及加推SPA Supreme及ITSU御手之物印花換購活動，一系列減壓好物低至24折獨家換購，為平日辛勞多時的父親帶來驚喜。

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由即日起至7月18日，市民到Pricerite實惠門市或網店購物，會員只需儲滿15個，而非會員需儲滿20個，便可低至24折以印花獨家換購ITSU御手之物及SPA Supreme一系列減壓物品，而換購日期為即日起至7月25日。

與此同時，Pricerite實惠更推出家品部限時優惠，購買家品或小家電滿150元，即送50元優惠券。其優惠劵用於購買家品(食品/個人護理產品除外)，當折實後滿200元，即可使用50元優惠券一張，使用日期由即日起至7月4日，每次只可使用一張。

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責任編輯：羅浩濂