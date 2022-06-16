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【職場熱話】新公司要查核資歷 獲聘後才知前上司狠批其工作表現 港男無奈：本身同佢關係幾好

理財智慧 18:33 2022/06/16

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有些公司在招聘時會查看員工的資歷和過往上司對其評價。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指新公司聘請他之後要做資歷查核，才發現原來上司對他評價很差，但在工作時他們關係其實不錯，因而感到無奈。

事源樓主獲新公司聘請後要做資歷查核，誰知意外得知前上司背後說他壞話，更指他為人無交帶、無責任感、做事又不認真。他稱以前與前上司關係不錯，跟他工作時還會獲得讚賞和請食飯，不知到底為甚麼會這樣，質疑是否因為不滿他辭職而生氣，因而感到無奈。

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有網民認為「如果一間公司會因為你過去而不請你，那也沒有需要在那裡做」、「做上司不代表有容人之量，只代表他會玩你。被玩就要認命，找另一份工吧」 、 「他說的是否事實？如果不是，可以告他」。

【職場熱話】職場不一定非友即敵 新工與同事打成一片 打工仔感恩：同事其實很影響工作感受下一頁

亦有網民指「到底是誰發明資歷查核？」、「一向認為公司除了做資歷查核還要查核資歷的真假」、「過來人跟你說一句，出來工作不要太天真，對人太真，自己就會一身傷 」。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜  

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責任編輯：陸盈希

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