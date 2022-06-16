【職場熱話】新公司要查核資歷 獲聘後才知前上司狠批其工作表現 港男無奈：本身同佢關係幾好

有些公司在招聘時會查看員工的資歷和過往上司對其評價。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指新公司聘請他之後要做資歷查核，才發現原來上司對他評價很差，但在工作時他們關係其實不錯，因而感到無奈。

事源樓主獲新公司聘請後要做資歷查核，誰知意外得知前上司背後說他壞話，更指他為人無交帶、無責任感、做事又不認真。他稱以前與前上司關係不錯，跟他工作時還會獲得讚賞和請食飯，不知到底為甚麼會這樣，質疑是否因為不滿他辭職而生氣，因而感到無奈。

【2022消費券】8月7日分期派消費券 最早10月才收齊5000元 「轉會」市民可由本月23日起一個月內登記【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

有網民認為「如果一間公司會因為你過去而不請你，那也沒有需要在那裡做」、「做上司不代表有容人之量，只代表他會玩你。被玩就要認命，找另一份工吧」 、 「他說的是否事實？如果不是，可以告他」。

【職場熱話】職場不一定非友即敵 新工與同事打成一片 打工仔感恩：同事其實很影響工作感受【下一頁】

亦有網民指「到底是誰發明資歷查核？」、「一向認為公司除了做資歷查核還要查核資歷的真假」、「過來人跟你說一句，出來工作不要太天真，對人太真，自己就會一身傷 」。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希