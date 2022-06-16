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【MPF】5月份僅1間MPF供應商 市佔率逆市獨升

16:05 2022/06/16

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積金評級公司最新統計，5月份有兩間MPF經營者的市佔率有變，一升一跌。

據強積金 （MPF）專家積金評級公司的統計，截至5月31日止，上月僅得1間服務提供者的市場佔有率按月逆市獨升，就是永明金融，單月微升0.1個百分點，但未有動搖市場的排行榜。5強依次為宏利佔26.7%、滙豐（HSBC）佔17.9%、永明佔11%、友邦（AIA）佔9%、中銀保誠佔7.2%。

至於其他經營者的市場份額，分別為恒生 （00011） 佔5.8%，信安於5月份的市佔率較4月略減0.1個百分點，佔5.7%，BCT銀聯佔5.6%，富達佔4.4%，東亞 （00023） 以2.7%險守10大。

5月有約12.5億元轉換到保守基金【下一頁

市面共有17間MPF供應商，餘下的業界還有景順佔1.9%，交通銀行佔0.6%，早前把MPF行政工序賣給渣打香港 （02888） 的新地 （00016） 旗下僱主營辦計劃佔0.6%，萬通保險及中國人壽齊佔0.4%，尚乘佔0.1%，海通為0.05%。

此外，打工仔緊盯的收費水平，積金局網站顯示，目前的基金平均開支比率（FER）為1.39%，而積金評級指5月底MPF的總資產逾1.0802萬億元，專家由此推斷，營辦商穩袋約150億元的年收入。

駿隆指，5月份MPF為今年以來首錄正回報，但僅升0.5%，無法扭轉年初至今勁蝕10.3%的慘況，人均供款慘輸逾2.6萬元。

相關文章：【MPF】駿隆：強積金今年5月首錄正回報　人均賺1168元、年初起計則蝕26638元

【MPF】積金局劉麥嘉軒：配合取消強積金對沖實施　積金易已設立功能讓僱主處理相關工作

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東亞銀行（00023） 富達 BCT銀聯 信安資金管理 恒生銀行（00011） 中銀保誠 友邦保險（01299） 永明金融 滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945）

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