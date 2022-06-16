▲ 【壹傳媒282】台灣「蘋果新聞網」交易現「羅生門」 台蘋代表葉一堅發公開信：一切是經過授權

台灣《蘋果新聞網》交易出現「羅生門」，壹傳媒 （00282） 周二發公告指，壹傳媒清盤人及壹傳媒子公司、持有台灣《蘋果新聞網》及其業務的蘋果日報出版發展公司的董事，均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。不過，蘋果日報台灣分公司代表人葉一堅周四向全體員工發出一封公開信，強調交易「一切是經過授權，絕無無權處分公司的情事發生，請各位員工放心」。

【壹傳媒282】台灣《蘋果新聞網》交易現「羅生門」 台蘋代表葉一堅發公開信：一切是經過授權

葉一堅在信中表示：「本人會依照授權，合法流程完成相關交易細節，也會盡速請公司相關部門召開勞資協商會議，以保護全體員工之權益」。

葉一堅又指，台灣《蘋果新聞網》多數員工都有機會轉移到新東家及安然留用，他也會盡最大的努力為各位員工向新東家謀取最大的福利，而未經留用之員工，必也會盡監督的責任保障各位的權益。

早前有台媒指，台灣《蘋果新聞網》新買家並非商人黃浩，而是17Live創辦人潘杰賢以3億元新台幣收購，台灣《蘋果》則指收購價遠超3億新台幣。

壹傳媒公告表示，現正就據稱出售展開調查，若蘋果日報出版發展或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

以下為葉一堅的公開信全文：

各位蘋果日報同仁大家好：

首先，有關近期外界對於本公司盛傳的消息所造成各位員工的紛擾，先對大家表示最高的歉意。

部分傳言表示本公司2022年6月8日公告可能有瑕疵，本人向各位員工說明，一切是經過授權，絕無無權處分公司的事情發生，請各位員工放心。

對於外界的諸多傳言，也必會在相關事宜談妥後主動對外說明及澄清，希望各位員工對此能夠安心。

公司2022年6月8日公告需大量解雇員工，實在是因香港蘋果日報資金遭凍結，以致本公司金流斷鏈。不瞞各位員工，本公司剩餘的資金恐怕到今年的9月前就即將用罄。所以在這個情況下，本公司僅能在萬般無奈及不捨的心情下，必須忍痛公告將員工大量解雇。但是本人同時也向各位員工說明，多數員工都有機會轉移到新東家及安然留用，本人也會盡最大的努力為各位員工向新東家謀取最大的福利。而未經留用之員工，本人必也會盡監督的責任保障各位的權益。

最後，感謝蘋果日報工會對於交易案件的支持，本人會依照授權，合法流程完成相關交易細節，也會盡速請公司相關部門召開勞資協商會議，以保護全體員工之權益。

本人再次向全體員工致上最高的感謝及最深的歉意，並獻上本人最誠摯的祝福。

香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人葉一堅Ip Yut Kin

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