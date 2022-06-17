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【職場熱話】公司稱實行彈性上班 卻暗地取消安排 打工仔因遲上班而不獲加薪感不滿

理財智慧 15:03 2022/06/17

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受疫情影響下，不少公司都實施不同的上班安排，如WFH以避免員工受感染。近日就有網民在Facebook「奴工處」討論區發文指公司在疫情下實施彈性上班安排，卻沒有通知員工取消，上司卻說因為他遲上班而不獲加薪因而感到不滿。

樓主指公司上班時間一向是早上九時至晚上六時，但第五波疫情影響下，HR出電郵通知全公司員工可以彈性上班，直到另行通知，即是可以十點回去七點下班。在4月上司對他做表現評估，說他不能加薪，因為他最近總是十點才回到公司。樓主便反駁指是公司早前實行彈性上班時間安排，上司卻說安排早已取消，只是沒有再出電郵通知員工而已。

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同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股 

有網民認為「沒出電郵就不是取消，沒有通知應該是HR問題」、「勞工處見，不應該是在奴工處投稿」、「如果安排無取消，不可能只有你一個十點才上班」。

【職場熱話】廿歲出頭獲升職 打工仔變老臣子上司 憂無法讓下屬服從下一頁

亦有網民指「老闆又好上司又好，不滿別人便解僱，搞那麼多事為了甚麼？」、「找工作吧。根本是趕你走的藉口，除非人人都中伏，人人都無加薪」、「商竟然一直都沒出警告信？」。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜

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責任編輯：陸盈希

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