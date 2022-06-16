【數碼轉型】歐盟數碼化進程不似預期　報告：或需多10年才達標

▲ 報告提到，歐盟有望在2030年前釋放出1.3萬億歐元（約10.6億港元）的經濟價值。（法新社）

歐盟委員會去年提出2030年願景，旨在加速歐盟地區數碼化，包括使80%人口獲得基本數碼技能、5G連接無處不在、公共服務全面上線，以及75%歐盟公司使用雲服務。但戰略咨詢公司Public First的報告指出，如按照目前進展速度，以上願景需到2040年才可達標。

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亞馬遜網絡服務（AWS）委託Public First編寫該份報告，指出按現時進度，預計到2030年，歐盟只有61%人口能擁有基本的數碼技能，無法達到80%的目標。

缺技術人才 阻礙企業增長

報告建議，如要加速實現歐盟的目標，企業應增加對雲計算、人工智能（AI）和大數據的採用，並為研究和開發提供更多政府資金。然而，現時許多公司還沒有採用新的技術工具，加上技術人才短缺，或會阻礙企業增長並增加成本。

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報告也提到，歐盟有望在2030年前釋放出1.3萬億歐元（約10.6億港元）的經濟價值；但如果進展加快，到2030年還能產生高達1.5萬億歐元（約12.2億港元）的額外收益。

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責任編輯：陳卓賢