【職場熱話】實習生不懂用Excel 同事稱是基本知識 港男質疑若全知曉便能取代老員工

不少學生都會當實習生或兼職以獲取更多經驗和豐富其履歷表。近日就有網民在「香港討論區」發文指公司新來的實習生除了打字外甚麼都不會，連Excel的計數功能都不會，因而被同事背後說Excel是很基本知識，他這樣連文職都很難做。

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有網民認為「Word、Excel只是基本，若認識VBA更佳」、「真的超級過分，實習生學歷應該不會差。如果是我，老闆直接叫我下午不用回來。年紀大不懂可以原諒，年輕人不懂就不行吧」、「小學都教了基本的Word和Excel」。

亦有網民指「根本沒人會理你會不會用，HR做的測試只是無聊形式、直屬上司喜歡你才是重點」、「真的工作根本不會用到，做會計都有其他系統，而且正常會教你用」、「不奇怪，沒學過就不懂。我剛開始出來都不會」、「最重要還是肯學，學得快和有禮貌」、「現在的公司真的不會教人，覺得甚麼都學好是應該」。

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責任編輯：陸盈希