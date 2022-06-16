  • 29°C
香港時間 : 2022616日 (四) 16:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券2022】支付服務供應商易付達：中小企採納新支付工具意欲大　新一輪消費券有助生意

Hot Talk 15:54 2022/06/16

分享：

分享：

支付服務供應商易付達：中小企採納新支付工具意欲大　新一輪消費券有助生意

本港電子錢包服務供應商易付達（eftPay）亞洲市場總監羅嘉麗表示，去年政府首次發放消費券刺激中小商家採納電子支付意欲，生意錄得明顯增長，新一輪消費券即將發放，今次加入PayMe及BoC Pay兩款支付工具，預計今年生意也會受惠。

羅嘉麗稱，去年裝機量已發展到一定基礎，今年受惠程度或有所不同。她指出，留意到中小企對於增加新支付工具的態度積極，目前企業客戶若希望加入新支付工具，只需電話或電郵聯絡其客戶服務團隊即可，無需更換收款機器，公司可以雲端遙距方式升級機器。

易付達：引新支付工具不會攤薄市場

羅嘉麗認為，加入新支付工具不會攤薄市場，反而可以做大規模，目前難以預計那間支付工具跑出。羅嘉麗透露，不同支付工具有不同的合規流程，目前已接觸PayMe審核其流程，並已獲得認可。

羅嘉麗表示，為方便中小企採用電子支付，公司未收取裝機費及租機月費，而是只按交易金費率，希望盡量便利整個流程。

相關文章：

【電子消費券2022】八達通首輪最後一期1,000元消費券今日起可領取

【電子消費券2022】滙豐PayMe接收消費券可獲25元折扣一張　自動參加抽奬贏取Tesla Model 3一部

開啟hket App，閱讀全文
電子支付 電子消費券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌462點再失二萬一　ATM齊跌3%　教育股逆市炒上、新東方在綫曾飈1倍（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【港元匯價】金管局今晨再接138億港元沽盤　銀行總結餘跌至2800億（不斷更新）
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】聯儲局鮑威爾料加息0.75厘不會成為常態　點陣圖顯示美息年底或達3.25至3.5厘
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美國加息】金管局上調基本利率至2厘　余偉文：港美息差擴闊促套息交易、料港元維持偏弱
【美股期貨】道指期貨轉跌近400點　納指期貨跌2.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨轉跌近400點　納指期貨跌2.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升45點　滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款