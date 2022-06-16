【電子消費券2022】支付服務供應商易付達：中小企採納新支付工具意欲大　新一輪消費券有助生意

▲ 支付服務供應商易付達：中小企採納新支付工具意欲大 新一輪消費券有助生意

本港電子錢包服務供應商易付達（eftPay）亞洲市場總監羅嘉麗表示，去年政府首次發放消費券刺激中小商家採納電子支付意欲，生意錄得明顯增長，新一輪消費券即將發放，今次加入PayMe及BoC Pay兩款支付工具，預計今年生意也會受惠。

羅嘉麗稱，去年裝機量已發展到一定基礎，今年受惠程度或有所不同。她指出，留意到中小企對於增加新支付工具的態度積極，目前企業客戶若希望加入新支付工具，只需電話或電郵聯絡其客戶服務團隊即可，無需更換收款機器，公司可以雲端遙距方式升級機器。

易付達：引新支付工具不會攤薄市場

羅嘉麗認為，加入新支付工具不會攤薄市場，反而可以做大規模，目前難以預計那間支付工具跑出。羅嘉麗透露，不同支付工具有不同的合規流程，目前已接觸PayMe審核其流程，並已獲得認可。

羅嘉麗表示，為方便中小企採用電子支付，公司未收取裝機費及租機月費，而是只按交易金費率，希望盡量便利整個流程。

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