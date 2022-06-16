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【信和XNFT】信和斥資近2千萬翻新屯門市廣場　預料帶動美容生意升3成

商業 16:10 2022/06/16

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信和集團旗下的屯門市廣場為配合業務發展策略，重塑美妝專區、打造全新的品牌BEAUTY WORLD，匯聚逾40個國際及知名美容品牌，並策動多項跨媒體美妝宣傳企劃。（信和集團提供圖片）

信和集團旗下的屯門市廣場為配合業務發展策略，重塑美妝專區、打造全新的品牌BEAUTY WORLD，匯聚逾40個國際及知名美容品牌，並策動多項跨媒體美妝宣傳企劃。

【網購商機】企業後疫時代推買餸車　1年銷售額達1.17億

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，由去年底開始，集團為屯門市廣場的美容專區進行改善工程及重塑品牌形象。適逢全新的BEAUTY WORLD竣工，屯門市廣場將配合推出連串持續性推廣活動，工程及推廣活動的總投資額接近2,000萬元。

蔡預計，是次推廣活動有助帶動人流上升15%，美容商戶生意額比推廣活動前升約30%。

無需加密貨幣錢包　亦可獲取NFT

為向公眾展示BEAUTY WORLD全新面貌，屯門市廣場將於6月22日至7月26日推出一系列嶄新美妝體驗及優惠，呈獻「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」企劃。

顧客只要於BEAUTY WORLD商戶即日消費滿2,000港元，即可將自製的專屬虛擬頭像交予本地綠色NFT平台Articoin鑄造為NFT，成為「Beauty Me」美妝專屬社群的一員。

今次推出的NFT為非交易性質，主要用作身份認證，顧客無需擁有加密貨幣錢包即可獲取NFT。首階段將送出1,000枚NFT，意味著將會吸納1,000人為首批「『 Beauty Me』NFT美妝專屬社群」會員。

成為NFT持有人可持續專享多項獨家會員禮遇，包括價值高達1,088港元的迎新禮物、美妝體驗、專屬美容工作坊及購物優惠等，商場亦會於每月、每季，及不定期送出各式各樣的專屬禮遇予NFT持有人。

每個「Beauty Me」NFT更會於屯門市廣場中庭、全港商場最大的540吋超巨型LED大電視展出。

低至26折美妝優惠
 
此外，「BEAUTY WORLD激賞祭」由6月22日起，一連5週推出低至26折美妝優惠，由5大國際美妝品牌輪流舉辦美妝精選週，提供獨家優惠、美肌體驗及工作坊。

【ESG】有助大幅降低運輸成本　本地科企研發新方案驅動氫能產業

【疫市營商】市集重開人流比往年大增　東鐵線開通成利好因素

責任編輯：李智美

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