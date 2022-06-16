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【電子消費券2022】WeChat Pay HK推加碼消費券優惠　所有用戶可獲30元加碼消費券、抽獎機會

股市 15:52 2022/06/16

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WeChat Pay HK推加碼消費券優惠　所有用戶可獲30元加碼消費券、抽獎機會

Wechat Pay HK公布第二階段消費券優惠詳情，由即日起至8月6日期間，任何用戶進入WeChat Pay HK內的「政府消費券」頁面，即可獲贈30港元加碼消費券及1次抽獎機會。

若用戶成功透過WeChat Pay HK登記2022年第二階段消費券後，可再獲贈4次抽獎機會。扭蛋抽獎100%中奬，最高可抽88元WeChat Pay HK加碼消費券，亦有3至10元不等的WeChat Pay HK加碼消費券，以及10至50元的商戶專屬電子現金券。

WeChat Pay HK聯同新地及信和8大商場推「消費祭四重賞」　新用戶享50元電子現金券【下一頁】

此外，由即日起至7月31日期間，WeChat Pay HK全新用戶只要在WeChat Pay HK輸入指定商場迎新碼，即可獲贈50元的商場指定商戶電子現金券。

WeChat Pay HK亦與富融銀行Fusion Bank合作，任何用戶在6月23日至8月6日期間，首次於WeChat Pay HK成功綁定富融銀行個人賬戶，可獲額外200元加碼消費券，以及額外200 WeFun回贈。早前已成功綁定富融個人賬戶的WeChat Pay HK用戶，則有機會獲額外30元的加碼消費券。

截至今年4月底，WeChat Pay HK 註冊用戶已突破500萬，覆蓋全港超過15萬間香港本地商戶，可用於乘搭港鐵、網購等。

更多1萬元電子消費券消息

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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