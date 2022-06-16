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【人才管理】IT人才難求　報告：可考慮適應性強應徵者

商業 15:48 2022/06/16

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ManpowerGroup旗下組織Experis最近發表的《The New Age of Tech Talent》（科技人才的新時代）報告發現，僱主需要在其人才策略中更具創造性和敏捷性，並提出四大管理思維，以提升人才招聘率。

資訊科技業出現人才荒，令具備專業知識的技術人才炙手可熱。不過關鍵的軟技能，在招聘和資源配置過程中卻被忽視。ManpowerGroup旗下組織Experis最近發表的《The New Age of Tech Talent》（科技人才的新時代）報告發現，僱主需要在其人才策略中更具創造性和敏捷性，並提出四大管理思維，以提升人才招聘率。

【職場調查】38%港僱主料未來3個月增聘員工 全球現人才荒

僱主更著重軟技能

報告於2022年1月至4月期間，針對40個國家合共4萬名僱主進行調查。調查發現，企業難以招聘技術職位的原因，分別是應徵者沒有合適的技術（34%）、沒有合適的相關經驗（32%）、沒有合適的軟技能（27%）等。報告還指出，22% 的招聘部門最難聘請IT項目經理，其次是網絡安全分析師（20%）、軟件開發人員（ 20%）和人工智能／機器學習專家（20%）。僱主在招聘人才時除了留意應徵者的資歷，同時亦對其軟技能有所需求，包括批判性思維和分析、創造力和獨創性、推理和解決問題、可靠性和自律以及彈性和適應性。

ManpowerGroup主席兼行政總裁Jonas Prising表示，IT行業發展迅速。雖然對高技術應徵者的需求非常迫切，但適應性強的應徵者的巨大潛力往往未被開發。他又指，這些人所擁有的軟技能通常最難找到，公司可以從內部尋找有潛力的員工並重新培養，以填補空缺並滿足企業的人才需求。

【薪酬調查】報告：今年人工平均加3.2% 創3年內最高增幅

機構建議，可以將四大思維帶融入企業管理中：

（1）培養有潛力員工：全球五分一的企業難以找到熟練的技術人才。機構建議，企業可以在公司內部尋找合適員工以填補空缺，並重新培訓。

（2）尋找隱藏的人才：技術行業的現實情況是，僱主需要更具適應性、發掘新的人才來源，並根據潛力而非過去的工作經驗進行招聘。傳統方法側重篩選應徵者，著重過往工作經驗往往令企業錯失聘用合適的人才。

（3）相信數據策略：為了從招聘、人力資源策略中獲得更好的結果，公司可以利用數據分析工具作出更好的決策並減少員工流失。由於全球三分一的企業計劃在未來一年加大投資於人工智能技術（包括機器學習），令能力和性格評估工具將有助企業作出更有效的招聘決策。

（4）充滿信心地領導：以文化和價值觀為主的企業最能適應新的職場趨勢。值得注意的是，每10名員工中有7名表示擁有可以信任和追隨的領導者對他們來說很重要，而且每3名員工中有2名希望於與其價值觀相同的公司工作。

【職場管理】解決職業怠倦問題 HR專家：採用「敏捷式管理」可改善

責任編輯：廖淑瑩

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