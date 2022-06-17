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中國地方政府融資平台成具潛力的投資選擇

股市 12:00 2022/06/17

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今年亞洲信貸市場表現波動，尤其是中國房地產市場持續低迷，但離岸市場的投資級別中國地方政府融資平台（LGFV）板塊表現相對穩健，年初至今的淨發行量大幅增加。我們認為這項資產類別今後有望受惠於若干短期政策利好因素。  成為投資者正積極發掘亞洲區內具吸引力的投資選擇。

中國地方政府融資平台幾乎遍布每個地區，合共約10,000家，但這些平台可能不像其他資產類別般廣為人知或被接受。過去數年，部份發行人缺乏透明度，加上憂慮到期日陸續臨近，可能使部份投資者卻步。

中國地方政府融資平台在內的投資級別債券年初至今總回報為-2.9%，相對美國國庫債券，錄得超額回報為1.16%，是表現最好的中國投資級別債券。年初至今，地方政府融資平台債券的息差亦收窄超過40點子，接近2017年底和2018年初的水平。

綜觀中國投資級別企業發行人，投資級別地方政府融資平台債券錄得淨發行量按年大幅增長。2022年首四個月為120億美元，對比去年同期為30億美元。這與投資級別民營企業債券形成鮮明對比，後者在2022年首四個月錄得10億美元淨贖回金額，對比去年同期的淨發債金額為120億美元 。

另一方面，亞洲美元債券市場在 2022年首四個月的淨發行量下降91%至70億美元，其中，中國內地的淨贖回金額為110億美元，與2021年首四個月的淨發行量300億美元形成強烈對比。

展望今年下半年，我們預期投資級別地方政府融資平台債券繼續受到經濟和政策環境支持，包括金融機構加大支持力度、中央對地方轉移支付增加、基建開支增加令盈利改善，以及加快發行地方政府專項債券等，應能緩減土地出讓收入減少的影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

撰文 : 郭張德美 宏利投資管理大中華區定息產品投資研究部主管

欄名 : 基金卓見

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