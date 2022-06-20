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【職場熱話】公司全面封殺跳槽？ 管理層安排親朋當「綫眼」 要求同行不要予面試機會 打工仔反被激勵

理財智慧 14:03 2022/06/20

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不知各位打工仔有否試過在請辭時獲得老闆上司的挽留或用其他方法阻止你離職呢？近日就有網民在「香港討論區」發文指公司為防他跳槽，讓其上司加插親戚朋友來工作當綫眼監視自己，更要求同行不要給予面試機會，但他言不會輕易被打擊，會更努力希望能跳槽成功。

樓主經歷：

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【職場熱話】懷孕後老闆仍要求搬重物 不幸跌倒卻被質疑非工傷 平機會亦無法為其申訢 港媽感無助下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股

有網民認為「你對公司重要到這種地步，應該直接叫老闆高薪留你」、「這個世界沒有誰沒有誰不行，老闆不需要大費周章去請多兩個人」、「一個倉務員或文員，值得老闆花時間去封殺？」、「被害妄想症？你要走誰留到你？」

亦有網民指「那你就按章工作或隨便做了」、「你想多了，九成是他們知道你想跳槽，找人來替代你，為免日後工作不尷尬，還要求合作夥伴不要請你，免得你從中作梗，這份工作不穩了，你還是趕快找另一份」。

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責任編輯：陸盈希

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