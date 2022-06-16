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【電子消費券2022】八達通首輪最後一期1,000元消費券今日起可領取

Hot Talk 15:42 2022/06/16

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【電子消費券2022】八達通首輪最後一期1,000元消費券今日起可領取

市民經八達通登記首階段5,000元消費券，並於指定日期之前符合4,000元「合資格消費」，由今日（16日）起，可領取餘下最後一期1,000元消費券。

至於第二階段的5000元電子消費券將會於8月7日起分階段發放。而現有登記人士，若以八達通領取，會分三期發放，首兩期可各領取2000元，第二期會在10月1日可領取，第三期則在發放開始後4至8個月後及消費達4000元，在下個月的16日、最早可在12月16日拿到1000元，但要最遲在明年3月31日前消費達4000元，於4月16日領取1000元消費券。

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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