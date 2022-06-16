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【芯片供應】美日聯手研2nm芯片　最快2025年生產

科技 15:38 2022/06/16

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全球芯片供應緊張，日本與美國聯手合作，透過讓兩國企業在日本國內建設芯片生産基地，進行新一代芯片設計和量產研究，預料最快2025年可量產電路線寬2奈米（2nm）的芯片 。

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美日雙方考慮到，芯片對經濟安全保障的重要性上升。加上，希望在芯片採購上，減低對台積電等企業的依懶，兩國早於5月初簽署芯片合作基本原則。

據外媒《日經》報道， 日本政府近日就有關的合作，提出更明確的計劃。在日美政府推動下，兩國企業可依靠雙邊芯片技術夥伴關係，互相提供支援，並進行設計和量產研究。雙方亦可選擇共同創立新公司，或是由日本企業設立新的生產基地，日本經濟產業省補助部分研發成本及資本支出。

報道又指， 由於芯片電路線寬越窄，越有利於小型化，越容易實現高性能，雙方將著手主力開發2nm的尖端芯片。期望可適用於量子計算機、數據中心、最先進的智能手機，甚至是戰鬥機及導彈等軍事産品上。

美日兩國的共同研究最快於今年夏季展開，預計2025年至2027年度可成立芯片研究和大規模生產中心。雙方亦會於即將擧行的「2+2」內閣經濟官員會議上，討論合作細節。

目前，在新一代芯片量産方面，台企台積電一直處於領先位置，該企除了預計今年開始興建專製2nm產品的工廠外，今年稍後亦有望開始量産3nm芯片。未知美、日合作，是否可與台積電一較高下。

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責任編輯：殷凱怡

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