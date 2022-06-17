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【職場熱話】辭職 VS 等升職？ 現職欠晉升機會 新工工資升幅較低 打工仔感兩難

理財智慧 12:03 2022/06/17

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打工仔當然想升職加薪，但世事卻不會盡如人意，總要有取捨。近日就有網民在「Dcard」討論區發文指現在工作雖然欠缺晉升機會，但獲上司器重，答應有人離職便會升其職，而新工的薪金卻高於現職，更會跟隨通脹而加薪，因而不知應該如何選擇感煩惱。

樓主經歷：

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【職場熱話】上司分配工作混亂 有關會議又不讓參與 打工仔無奈：跟個怎樣的上司很重要下一頁

同場加映：【溫股知新】恒指走勢勿亂估 重溫近期推介股 

有網民認為「不要信你老闆，去政府做」、「疫情又封關，無外人來，市場應該是求過於供，他都不讓你升職加薪？」、「到時就會說你不夠經驗，公司生意不好」。

亦有網民指「我也等經理走之後獲升職，做的事情沒變卻多了工資」、「政府工是穩定，但人事關係很複雜」、「過多幾年回望兩萬根本不算甚麼。就算不信你老闆，便當學習拿經驗，魚過塘才會肥，你做政府工會得到甚麼？」。

同場加映：【青姐話】半生不死 等待沖喜  

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責任編輯：陸盈希

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