【異動股】 靠雙語直播帶貨翻身 新東方在綫愈升愈有 股價高見逾30元

自新東方在綫（01797）創辦人俞敏洪上周五（10日）指，正組建新東方「直播間」隊伍，專門推廣教育產品，令直播帶貨成為本周內地市場最關注的話題。最新有消息指，旗下直播帶貨品牌「東方甄選」今日（16日）下午粉絲總量突破千萬。

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公司轉型成功，股價持續炒作，已連升10日，今日曾升逾一倍，高見33.15元，暫報29.1元，仍大升75.7%，成交額99.3億元。值得留意的是，股價由月初3.69元，升至30元水平，累計升幅達7倍。

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據內媒報道，至昨日（15日）中午，「東方甄選」抖音粉絲數已逾640萬，7日之內漲粉超過500萬人。對於新東方直播帶貨的「走紅」，根據第三方監測平台數據，東方甄選僅6月14日至15日一場直播，觀看人次便達到3,166.9萬，商品銷售額4,509.5萬元人民幣，是6月初一場直播的50倍。

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記者：郭秀慧