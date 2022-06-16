富通保險聯乘新世界口罩推出「富通森林特別版」口罩　市民凡作環保承諾　富通即為地球栽種樹木

香港 ─ 富通保險有限公司（「富通保險」）竭力遵循新世界集團《2030可持續發展願景》，持續就環保、健康、智能與關愛四大方面為持份者創造共享價值。富通保險今天宣佈聯乘新世界口罩推出「富通森林特別版」口罩，並架設全新環保承諾網站，為每一個承諾向地球種植樹木，務求提高大眾的環保意識、鼓勵大家從生活實踐層面出發，抵銷碳排放量，為綠色未來出一分力！



聯乘新世界口罩推出的「富通森林特別版」口罩設計概念源自去年推出、廣受客戶歡迎的「富通森林種植計劃」*，旨在推動大眾環保意識。由即日起至2022年9月16日^，大眾只需透過指定的新世界口罩自動販賣機，包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER英皇道、愉景新城及部份誠品書店等#，即可購買香港製造的「富通森林特別版」口罩。客戶只要掃描包裝盒上的「環保承諾二維碼」，並於網站作出環保承諾，富通保險將透過社會企業EcoMatcher連結植樹夥伴種植樹木以抵銷碳排放量。

▲ 是次聯乘新世界口罩推出的「富通森林特別版」口罩，概念源自「富通森林種植計劃」，旨在提高公眾環保意識。

富通保險行政總裁鄭國成表示：「作為新世界集團一員，富通保險秉承其創造共享價值(Creating Shared Value) 的理念，積極為社區的可持續發展作出貢獻。我們藉著『綠月』於公司內外推出一系列綠色環保舉措，希望有效地提高公眾環保意識，協助減低碳排放、延緩全球暖化的速度。我誠邀大家踴躍支持是次饒富意義的「富通森林特別版」口罩暨環保承諾森林種植計劃，攜手創建綠色未來、促進社會可持續發展！」

* 在「富通森林種植計劃」下，富通保險為成功投保指定壽險計劃的客戶種植一棵樹苗。



^ 數量有限，售完即止



關於富通保險有限公司



富通保險有限公司（「富通保險」）為新創建集團有限公司（香港股份代號：0659） 之全資附屬公司，也是香港最具規模的壽險公司之一。富通保險服務香港逾30年，為個人及機構提供一系列多元化的保險及理財規劃產品服務，涵蓋人壽保障、醫療保險、意外保障、儲蓄計劃和投資保險。作為新世界集團成員，富通保險亦透過與集團多元業務的協同，從創富傳承、健康養生到優質生活，為客戶提供完善的人生規劃方案。



富通保險有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）



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(特約)