【港元定存】兩年港元定存息最高2.6厘 超越綠債2.5厘包底息

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美國加息0.75厘後，港元1個月拆息8連升，今天（6月16日）報0.58厘，創兩年新高，即有6間中小港銀齊加不同存期的年息，包括招商永隆上調兩年期港元定存年息0.15厘，新息率至2.6厘，為首個長息超越綠債 （04252） 的2.5厘保證年回報，巿料業界在半年結前猛搶長短錢，以防流失客戶。

招商永隆兩年期享2.6厘年息的入場費為50萬元，但將1萬元存於相同存期也有2.55厘，門檻跟綠債相若，卻跑贏綠債的保底息。以綠債今天續潛水，暫報99.6元，專家建議捧場客轉投定存，博未來兩年多定期存款更高息。

值得留意的是，今年1月中時招商永隆兩年港元定存年息只是0.85厘，至今天已累加1.75厘至2.6厘。1年期息率於1月中更低見0.4厘，不足6個月已勁加2.1厘，新報2.5厘。而專家料今年本港通脹不會超越2.5%，星展香港經濟研究部經濟師謝家㬢回應本報查詢指，今年CPI料升2.2%，明年升2%。而大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒估計，2024年通脹只升1.5%。

此外，今天搶乘港元定存加息快車還有南商新推1年港元定存享2.3厘，TOM集團 （02383） 有份的虛銀匯立（WeLab Bank）新推半年享兩厘。另外，工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）加短存，大眾銀行及旗下大眾財務則齊加1年期息率0.1厘，新報2.3厘。

經新一輪搶存戰，目前一年期呈三冠王，因招商永隆今天亦調升一年期息90.1厘至2.5厘，追貼信銀國際及富邦，亦跟綠債的包底息看齊。半年期年息以東亞 （00023） 及匯立的兩厘居首，3個月年息是富邦的8.88厘最高，7天年息是集友的5.8厘膺高息王。

今天拆息表現參差，6個月已突破兩厘新關，1年更直逼3厘，報2.918厘。而金管局連日來頻頻接錢，銀行總結餘已跌穿3000億元。

中銀香港 （02388） 指，聯儲局加快加息以追趕通脹。中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪今午回應本報查詢表示，聯儲局宣布加息75基點，並表示7月底議息會議應該仍會加息半厘或75基點，今日利率期貨已經反映了對7月加息75基點的可能性。5月份美國居民消費價格指數（CPI）中，所有分項都仍然呈上升趨勢。CPI按年基數效應會紓緩通脹年率增長，但需要消化疫情解封帶來的短線需求，惟商品價格將會對通脹帶來較持續的影響，所以預期美聯儲可能於7月進一步加息75基點先抗通脹。

高耀豪又說，隨著美國經濟因加快加息而降溫，9月應可下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，預期2022年底聯邦基金利率可達3.5厘。

美滙指數自105回落，暫報104，高耀豪認為，一般來說，美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，5月初加息後美元便曾回軟了數星期，昨晚亦無例外，美滙指數衝高後回落。背景上加快加息、將使市場擔心經濟衰退下將會利好美元；而因為預期7月及9月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪