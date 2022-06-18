  • 29°C
香港時間 : 2022618日 (六) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【數碼轉型】企業數碼化利弊共存　專家倡5大「數碼倫理原則」

18:00 2022/06/18

分享：

分享：

數碼倫理是超越法律層面的議題，這好比一些應用程式在法律上是「允許使用」，但在道德層面上，並不意味「應該使用」。（法新社）

數碼技術不斷進步，企業愈來愈容易獲取、存儲和分析大量客戶數據，帶來珍貴的商業洞察力。同時，大眾也更關注企業如何保護和使用個人數據，確保其私隱和安全性，因而衍生有關「數碼倫理」（Digital Ethics）的議論。

【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩

大數據（Big Data）已滲透我們的日常生活，機器學習（Machine Learning）與人工智能（AI）算法更是其中不可或缺的技術。AI使運算流程變得更有效率，加上能夠模擬人類的思考和決策，這使企業可提供更個性化的服務，提升用戶體驗質素，有利維繫更長遠、深厚的客戶關係。

法律允許 不等於符合道德

但另一方面，大眾對企業是否有道德地使用數據的憂慮也在增加，一旦企業未能好好管理技術應用而引致不良後果，反而會失去消費者的信任，甚至令聲譽受損。

【網絡安全】報告：66%醫療機構去年遭黑客攻擊　5招部署防禦

德勤（Deloitte）高級風險經理兼轉型部主管De Volksbank認為，數碼倫理是超越法律層面的議題，這好比一些應用程式在法律上是「允許使用」，但在道德層面上，並不意味「應該使用」。

作為企業管理者，在使用客戶數據時，應顧慮有否觸及數碼倫理的範疇，這可從3個角度進行審視：

  • 數據行使權：以電訊商為例，企業有否告知客戶其網絡瀏覽行為，以及社交媒體互動信息有被記錄和追蹤？當中數據的去向和用途是否透明？企業和消費者是否就個人數據私隱的使用達成一致？
  • 數據讀取界綫：例如智能電視可追蹤用戶的觀看習慣，從而提供個性化的電視廣告。但某程度上，這行為是超越現有數據的基礎，而額外讀取消費者設備上的數據，以助未來的商業決策，這做法是否超越了可讀取數據的界綫？
  • 數據出售：企業有否將客戶信息販賣給第三方數據代理商，導致用戶的個人數據流向其他商業領域？

De Volksbank又提到，有些透過機器學習方法的數據應用存在「黑箱」（black-box）性質，或會造成不公平的偏見、不明確的責任和不正確的推論。

機器學習算法篩選 或存偏見

舉例，某間大學為減輕教學人員的負擔，並確保只錄取成績優秀的學生，於是引入了一種機器學習算法協助入學篩選流程。但令人驚訝的是，在該算法下，入圍的女性數量竟大幅低於男性，而且也低於前一年入學的女性人數。

經調查後發現，這間大學以往有一段長時間只接受男性入讀，只是最近40年才改變制度，容許女性也能入讀，但算法的設計者沒有考慮對歷史數據進行調整，而使用了過去100年的歷史數據，所以就出現了一個充滿偏見的結果。

由此可見，實施數碼化不能只着眼於技術，還需要擁有基於「數碼倫理原則」的治理機制，以確保對這些系統的運作方式負責，並有能力來識別問題，從而制定適當措施來解決痛點，而不是製造更多問題。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
2022/06/09
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術
2022/06/14
【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
2022/06/14
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【俄烏戰爭】俄要求維基刪除俄烏戰爭資訊　維基以人權為由拒絕
2022/06/15
【俄烏戰爭】俄要求維基刪除俄烏戰爭資訊　維基以人權為由拒絕

你可能感興趣

【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
12:38 2022/06/09
【Twitter讓步】Elon Musk將獲存取數據權限　消息人士：董事會下月表決收購案
【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術
17:17 2022/06/14
【出手打擊】Deepfake猖獗　歐盟要求Google、Facebook、Twitter打擊相關技術
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
21:00 2022/06/14
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
網絡保安 數碼轉型 手機Apps 雲端 德勤 技術應用 廣告 電訊商 人工智能 機器學習

下一篇文章

【疫下營商】科企老闆轉行賣凍肉　自研AI系統減營運成本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘
【港元定存】1年港元定存息最高2.5厘
【港元定存】港元定存最高8.88厘 賺息不及2.5厘多 專家拆解玄機
【港元定存】港元定存最高8.88厘 賺息不及2.5厘多 專家拆解玄機
【美元定存】美元1年定存最高3.3厘 再爆破頂息
【美元定存】美元1年定存最高3.3厘 再爆破頂息
【周末好去處】TYSON YOSHI時代廣場藝術展、Pop-up店　電子消費滿幾多送演唱會門票？
【周末好去處】TYSON YOSHI時代廣場藝術展、Pop-up店　電子消費滿幾多送演唱會門票？
【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬
【港元定存】1年港元定存最高2.8厘 存50萬賺息1.4萬
【港元定存】兩年港元定存息最高2.6厘 超越綠債2.5厘包底息
【港元定存】兩年港元定存息最高2.6厘 超越綠債2.5厘包底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款