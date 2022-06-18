【數碼轉型】企業數碼化利弊共存　專家倡5大「數碼倫理原則」

▲ 數碼倫理是超越法律層面的議題，這好比一些應用程式在法律上是「允許使用」，但在道德層面上，並不意味「應該使用」。（法新社）

數碼技術不斷進步，企業愈來愈容易獲取、存儲和分析大量客戶數據，帶來珍貴的商業洞察力。同時，大眾也更關注企業如何保護和使用個人數據，確保其私隱和安全性，因而衍生有關「數碼倫理」（Digital Ethics）的議論。

【網絡安全】全球數據外洩事件增加 報告：每分鐘有324個賬戶被外洩

大數據（Big Data）已滲透我們的日常生活，機器學習（Machine Learning）與人工智能（AI）算法更是其中不可或缺的技術。AI使運算流程變得更有效率，加上能夠模擬人類的思考和決策，這使企業可提供更個性化的服務，提升用戶體驗質素，有利維繫更長遠、深厚的客戶關係。

法律允許 不等於符合道德

但另一方面，大眾對企業是否有道德地使用數據的憂慮也在增加，一旦企業未能好好管理技術應用而引致不良後果，反而會失去消費者的信任，甚至令聲譽受損。

【網絡安全】報告：66%醫療機構去年遭黑客攻擊 5招部署防禦

德勤（Deloitte）高級風險經理兼轉型部主管De Volksbank認為，數碼倫理是超越法律層面的議題，這好比一些應用程式在法律上是「允許使用」，但在道德層面上，並不意味「應該使用」。

作為企業管理者，在使用客戶數據時，應顧慮有否觸及數碼倫理的範疇，這可從3個角度進行審視：

數據行使權：以電訊商為例，企業有否告知客戶其網絡瀏覽行為，以及社交媒體互動信息有被記錄和追蹤？當中數據的去向和用途是否透明？企業和消費者是否就個人數據私隱的使用達成一致？

數據讀取界綫：例如智能電視可追蹤用戶的觀看習慣，從而提供個性化的電視廣告。但某程度上，這行為是超越現有數據的基礎，而額外讀取消費者設備上的數據，以助未來的商業決策，這做法是否超越了可讀取數據的界綫？

數據出售：企業有否將客戶信息販賣給第三方數據代理商，導致用戶的個人數據流向其他商業領域？

De Volksbank又提到，有些透過機器學習方法的數據應用存在「黑箱」（black-box）性質，或會造成不公平的偏見、不明確的責任和不正確的推論。

機器學習算法篩選 或存偏見

舉例，某間大學為減輕教學人員的負擔，並確保只錄取成績優秀的學生，於是引入了一種機器學習算法協助入學篩選流程。但令人驚訝的是，在該算法下，入圍的女性數量竟大幅低於男性，而且也低於前一年入學的女性人數。

經調查後發現，這間大學以往有一段長時間只接受男性入讀，只是最近40年才改變制度，容許女性也能入讀，但算法的設計者沒有考慮對歷史數據進行調整，而使用了過去100年的歷史數據，所以就出現了一個充滿偏見的結果。

由此可見，實施數碼化不能只着眼於技術，還需要擁有基於「數碼倫理原則」的治理機制，以確保對這些系統的運作方式負責，並有能力來識別問題，從而制定適當措施來解決痛點，而不是製造更多問題。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢