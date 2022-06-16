Barbie真人版電影 賴恩高斯寧飾演Ken被嫌太老

華納兄弟開拍真人版Barbie電影，由「小丑女」瑪歌羅比飾演真人版Barbie及《星聲夢裡人》男主角賴恩高斯寧飾演Ken。片方最新發放一張Ken的造型照，但賴恩高斯寧慘被嫌棄太老。

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賴恩高斯寧（Ryan Gosling）與瑪歌羅比（Margot Robbie）、《尚氣》男主角劉思慕、《俏Betty》女主角亞美利卡法拉娜（America Ferrera）等演員主演電影《Barbie》。

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華納兄弟周三（15日）發布Barbie的男朋友Ken一角的造型照，賴恩高斯寧以一頭漂染的超淺色金發加棕褐色肌膚亮相。賴恩高斯寧穿上牛仔外套都無扣紐扣，大方騷出六塊腹肌。

但網民似乎不太滿意這個造型，有人指自己本身很欣賞賴恩高斯寧，但無法接受一個已經年逾40歲的Ken。

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有網民更狠批賴恩高斯寧不似是Barbie的男朋友，反而似包養Barbie的Sugar Daddy。

甚至有網民將賴恩高斯寧的造型，改圖變成一個阿伯版本的Ken。

劉思慕將飾演另一個版本的Ken。電影《Barbie》預計將於2023年7月21日上映。

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責任編輯：鄭錦玲