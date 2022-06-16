【ET講股通】梁耀康：加息考驗（第二版︰加入文字內容）

儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，港股高開207點，其後走勢反覆向下。恒指尾市跌600點，科指跌4%。阿里巴巴、美團跌4%；騰訊跌逾3%。教育股續炒上，新東方在綫 （01797） 再升近六成破頂。另外，天立教育 （01773） 升近9成；思考樂（001769）、光正教育 （06068） 升近五成。港股後市去向如何，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET開股通》為你分析。

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港股高開低走，午市跌幅加劇，恒指全日跌462點，收報20845點，主板成交1,584億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，聯儲局昨晚加息0.75厘，市場預期之後議息會議將繼續大手加息，估計2022年底息率將升到3.1至3.6厘。惟儲局實際加息幅度，主要視乎通脹等數據表現。

美股昨晚向上，惟期貨今日在亞洲時段轉而捱沽，反映市場情緒轉壞。美滙、債息稍回落後重拾升勢，不利風險資產表現。上證跌0.6%，A股後市若能回穩，將有助港股喘定，但在外圍震盪下，港股恐續波動，且看能否守住20500點。

中概股受壓，科技股明顯調整，阿里巴巴 （09988） 跌3%。若科技股回落達一兩成，或有重新收集價值，如美團 （03690） 。長飛光纖 （06869） 逆市升1.7%，可留意。潛力股亦可留意中糧家佳康 （01610） ，股價升6.5%，受惠豬周期見底向上。

昨日放榜的大家樂 （00341） ，撇除政府補貼，虧損收窄。公司最近訂立3年目標，有望改善營運效益。是日股價微跌0.2%至11.76元，待疫情回穩，可留意。

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