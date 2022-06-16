【ET講股通】梁耀康：加息考驗（歡迎留言即時交流）

儲局加息0.75厘，市場解讀為決心遏通脹，港股高開207點，其後走勢反覆向下。恒指尾市跌600點，科指跌4%。阿里巴巴、美團跌4%；騰訊跌逾3%。教育股續炒上，新東方在綫 （01797） 再升近六成破頂。另外，天立教育 （01773） 升近9成；思考樂（001769）、光正教育 （06068） 升近五成。港股後市去向如何，獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET開股通》為你分析。

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