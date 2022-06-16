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【美國加息】H按息料下半年觸及2.5厘封頂水平　每月供樓會增加幾多？

Hot Talk 15:03 2022/06/16

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【美國加息】H按息料下半年觸及2.5厘封頂水平　每月供樓會增加幾多？

美國聯儲局加息0.75厘，本港市民最擔心本港何時加息，供樓負擔會否大幅上升。儘管金管局連日承接港元沽盤，但本港銀行體系總結餘仍充裕，仍有約2800億元，相信港息未必即時跟加，但基於港元拆息（HIBOR）不斷上升，H按息下半年有機會觸及2.5厘的封頂水平，對使用H按的供樓人士來說，每月供款會增加幾多？

與樓按相關的一個月HIBOR創兩年高【下一頁】

若以樓按借貸500萬元、30年供款，及H按1.88厘（6月16日息率）計算，現時每月供款約18,182元。

H按若升至封頂水平　每月供款多近9%

假如H按調升至2厘水平，屆時每月供款將增加約299元（1.6%），至約18,481元；假如H按進一步調升至2.5厘的封頂水平，屆時每月供款則較現時增加約1,574元（8.7%）至約19,756元。

由於現時大部份業主採用的H按供款，一般有封頂機制，故即使HIBOR未來有機會進一步攀升，市場相信，未必會令供樓人士供樓壓力大增。

相關文章：【美國加息】滙豐渣打維持最優惠利率不變　兩者分別為5厘及5.25厘

相關文章：【美國加息】渣打：套息交易趨活躍、港元會更頻繁地觸及7.85　年底才有加P壓力　

相關文章：【美國加息】一文看投資界如何解讀聯儲局加息0.75厘　摩根資產：經濟衰退風險不能忽視（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】浙江世寶、山東黃金及海普瑞

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