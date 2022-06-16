浸大工商管理學院第十二屆Beta Gamma Sigma分會會員接納典禮  

▲ 校長衞炳江教授(右)頒贈榮譽會員名銜予長江實業集團執行委員會成員及執行董事趙國雄教授(中)，院長施立培教授(左)陪同合照留念。

香港浸會大學（浸大）工商管理學院於2022年6月9日舉行第12屆Beta Gamma Sigma（BGS）分會會員接納典禮，向129名商學院傑出學生、畢業生及教職員頒授終身會員資格。



工商管理學院院長施立培教授在典禮致歡迎辭時恭賀獲獎同學，並讚揚他們在如此具挑戰性的時候，獲得此殊榮尤其意義重大。「各同學躋身全球頂尖商學畢業生及領袖之列，我相信你們積極發展個人事業的同時，亦不忘為建設更美好的未來出一分力。」

▲ 院長施立培教授鼓勵獲獎同學積極發展個人事業，並努力建設美好的未來。

今年分會同時頒授榮譽會員名銜予長江實業集團執行委員會成員及執行董事趙國雄教授，以表揚其卓越的領導力及對香港經濟及社會發展的貢獻。趙教授素以足智多謀及富有創意見稱，縱橫香港及海外地產界逾40年，是行內備受尊崇的業界鉅子。他積極推動房地產投資信託業務發展，更獲譽為「亞洲房地產投資信託之王」。



趙教授於典禮上與學生分享其早年的事業生涯，亦鼓勵學生多發掘自己的興趣，走出自己的康莊大道。「二十至四十多歲是我的黃金發展年代，期間我有幸遇到很多機會，讓我體悟良多。你必須謹記 — 機會只留給有準備的人。敬業樂業向來是我工作的宗旨，不論在職場上還是在日常生活中，如果你想發光發亮，就必先裝備自己成為有責任感及不斷創新的人。」

▲ 趙國雄教授分享成功的要訣在於自身的責任感，並勉勵學生在實現理想的路途上，要時刻銘記事預則立、砥礪求進。

趙教授多年來秉持這些原則，屢次助他化危為機，甚至贏得「樓神」的名銜。2003年正值非典時期，趙教授想到於樓盤銷售活動中破格變裝飾演不同角色，以正能量感染顧客。最後他所率領的團隊更打破了長江實業集團該年的銷售紀錄，共售出超過6,000個單位。「那時大家都習慣西裝筆挺地出席銷售活動，此舉於當時來看算是非常『出位』。如此打破常規之舉，一方面引來傳媒大幅報導，帶動樓盤銷情，另一方面，我亦慶幸能於環球經濟氣氛低迷之時為大眾帶來一點歡樂！」



趙教授的興趣廣泛，他相信接觸不同文化及議題有助擴闊個人思想及視野，從而帶來更多機會。趙教授身兼多職，不但熱心推廣社區、教育及環境保護的發展，他亦曾任多個香港政府諮詢組織的成員並曾任中華人民共和國政治協商會議上海委員會的常務委員。現時為浸大工商管理學院諮詢委員會成員、特邀教授及工商管理博士（DBA）畢業生；趙教授認為教育對社會發展至為重要。他透過成立名為「眾富基金會」的家庭慈善基金，藉以捐款支持世界各地的慈善及教育項目。



BGS浸大分會顧問兼市場學系副教授嚴康傑博士亦強調，趙教授的經歷正正體現了靈活變通及持續創新的思路，並持有廣闊的世界觀所帶來的正面影響。「趙教授不僅善用創意為業務帶來盈利，他亦利用他的長處去改善社區和環境，與學院對商業倫理和企業可持續發展的理念不謀而合。」



Beta Gamma Sigma（BGS）始創於1913年，為首個全美商業榮譽協會，只有通過國際商管學院促進會（AACSB International）認證的院校才能成立分會。「Beta」代表榮譽，「Gamma」代表智慧，「Sigma」代表熱誠。全球僅最佳10%的學士學生、20%的研究生及所有於AACSB認證院校中成功通過論文口試的博士生，方能有資格成為BGS會員。浸大工商管理學院分會於2010年成立，旨在表揚於學業、個人發展及專業培訓方面均有卓越表現的學生，鼓勵他們終生學習，拓展人脈網絡，與全球的商界領袖交流。目前BGS全球的會員逾九十萬人，遍佈一百九十個國家及地區。

詳情: https://bus.hkbu.edu.hk/eng/bus/main/Index



（特約）