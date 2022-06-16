聯儲局加息75基點　推動美匯強勢延續

聯儲局一如預期大手加息3/4厘，創下1994年以來最大的加息幅度，然而，美國通脹已經飆升至40年以來最高水平，而且未有見頂跡象，在聯儲局加息步伐嚴重落後形勢下，加息75基點並未令市場感到意外。在記者會上，聯儲局主席表示如此大幅度的加息並不普遍，減低市場對聯儲局將採取極為進取的手段加息的擔心，美匯短暫回落。儘管如此，筆者認為美國收緊貨幣政策步伐仍大幅度領先其他央行，包括同行進行至少半厘加息及迅速縮表，美匯強勢將會維持一段時間，直至衰退風險進一步加劇導致掉頭減息的預期升溫。

美匯短暫回吐，人民幣在6.70左右水平波動。現時中國經濟前景比上月有所改善，上海重開勢頭不變，5月份數據出現反彈，經濟活動逐步恢服。儘管聯儲局進取加息帶來的中美息差因素不利債市資金流入，中國當局放鬆平台經濟整改，以及維持貨幣寬鬆周期，外資開始重新進入中國股市，將為人民幣匯價帶來支持。筆者認為，中國信貸增長正在改善，市場流動性充裕，人民銀行將繼續定向寬鬆政策，人民幣將大致維持區間波動，在6.6至6.8水平上落。

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