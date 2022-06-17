【電子政府】智方便推獎賞活動　6月19日開始儲印花

▲ 本月19日開始推出的「智方便獎賞計劃」，市民可在回歸活動時收集印花換領禮品。(彭振濠攝)

特區政府表示智方便推出約1年半時間，至今已有超過140萬人登記，1700萬人次曾用作身份認證，在香港特區成立25周年之際，該平台於6月19日開始推出獎賞活動，所有使用「智方便」服務的市民可以在參與回歸活動時收集印花換領禮品。

【無障礙科技】8BitDo推Lite SE藍牙手掣 改善殘障用戶遊戲體驗

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理李鳳群就指出，「智方便」平台由推出至今共140萬人登記，當中具數碼簽署功能的「智方便+」用戶佔47萬，她形容進展理想，平台上最受歡迎的功能包括下載針卡及車版續領及「康體通」等服務，她補充，未來會陸續為平台推出更多服務，加強「智方便」的可用性，令更多市民登記，尤其是具數碼簽署功能的「智方便+」。

▲ 易玉華(左)表示至今已有超過140萬市民登記「智方便」，旁為李鳳群。(彭振濠攝)

獎賞活動19日展開

李鳳群亦提到，為推動「智方便」服務及慶祝香港特區成立25周年，於本月19開始推出的「智方便獎賞計劃」，只要是「智方便」的用戶就可以參與，市民只要到不同慶祝活動場地內的「智方便」登記站，以該流動程式領取電子印花，累積到3個印花就可換領一份禮物。李鳳群表示，現時共有13個活動可以領取印花，首個活動是於6月19日於荔枝角公園舉行的歡樂公園Toy級方程式活動，按時間表，暫時最後一個活動規劃到今年12月，即是市民最少有半個時間累積印花。

「智方便」推出一年半，主要提供身份認證、填表通、個人化提示及數碼簽署功能，而具數碼簽署功能的「智方便+」必需要市民親身到場作登記，李鳳群就指，獎賞計劃其中一個目的是鼓勵市民到場登記，現場亦會有職員協助市民。關於數碼簽署應用方面，過去1年半共有20萬人次採用，填表通則有65萬人次採用，個人化提示則達130萬人次。

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台 藉Apple Watch監測帕金遜症

沙盒計劃鼓勵業界參與

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理易玉華就指出，推出以來「智方便」最受歡迎的服務包括電子疫苗接種及檢測紀錄下載，網上申請續領車輛牌照及康體通網上預訂服務，服務如「填表通」亦已連接到兩電一煤公共機構，市民可透過該功能授權向港燈、中電及煤氣提取電子賬單及地址，日後用戶便可利用「智方便」儲存於「填表通」的資料提交地址證明。

▲ 市民透過「智方便」App 累積印花可換領禮品。(資訊科技總監辦公室提供圖片)

易玉華亦表示，「智方便」與公私營機構都有接軌，服務已由最初的130項增加至現時的210項，除了兩電一煤，亦與財金及醫療機構連接，包括醫院管理局、強積金管理局、恒生銀行、中國銀行、投資平台FSMOne、保險公司Blue、中國移動、港怡醫院及Fujifilm，機構包括財金'電訊及資訊科技行業。對於加入的私人機構仍然不多，易玉華表示已與數碼港合作推出沙盒(Sandbox)計劃，現時有300多家機構參與， 資訊科技總監辦公室會為相關機構提供培訓及支援。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：