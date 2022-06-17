  • 29°C
香港時間 : 2022617日 (五) 00:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子政府】智方便推獎賞活動　6月19日開始儲印花

科技 00:01 2022/06/17

分享：

分享：

本月19日開始推出的「智方便獎賞計劃」，市民可在回歸活動時收集印花換領禮品。(彭振濠攝)

特區政府表示智方便推出約1年半時間，至今已有超過140萬人登記，1700萬人次曾用作身份認證，在香港特區成立25周年之際，該平台於6月19日開始推出獎賞活動，所有使用「智方便」服務的市民可以在參與回歸活動時收集印花換領禮品。

【無障礙科技】8BitDo推Lite SE藍牙手掣　改善殘障用戶遊戲體驗

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理李鳳群就指出，「智方便」平台由推出至今共140萬人登記，當中具數碼簽署功能的「智方便+」用戶佔47萬，她形容進展理想，平台上最受歡迎的功能包括下載針卡及車版續領及「康體通」等服務，她補充，未來會陸續為平台推出更多服務，加強「智方便」的可用性，令更多市民登記，尤其是具數碼簽署功能的「智方便+」。

易玉華(左)表示至今已有超過140萬市民登記「智方便」，旁為李鳳群。(彭振濠攝)

獎賞活動19日展開

李鳳群亦提到，為推動「智方便」服務及慶祝香港特區成立25周年，於本月19開始推出的「智方便獎賞計劃」，只要是「智方便」的用戶就可以參與，市民只要到不同慶祝活動場地內的「智方便」登記站，以該流動程式領取電子印花，累積到3個印花就可換領一份禮物。李鳳群表示，現時共有13個活動可以領取印花，首個活動是於6月19日於荔枝角公園舉行的歡樂公園Toy級方程式活動，按時間表，暫時最後一個活動規劃到今年12月，即是市民最少有半個時間累積印花。

「智方便」推出一年半，主要提供身份認證、填表通、個人化提示及數碼簽署功能，而具數碼簽署功能的「智方便+」必需要市民親身到場作登記，李鳳群就指，獎賞計劃其中一個目的是鼓勵市民到場登記，現場亦會有職員協助市民。關於數碼簽署應用方面，過去1年半共有20萬人次採用，填表通則有65萬人次採用，個人化提示則達130萬人次。

【醫療科技】FDA批准神經治療科技平台　藉Apple Watch監測帕金遜症

沙盒計劃鼓勵業界參與

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理易玉華就指出，推出以來「智方便」最受歡迎的服務包括電子疫苗接種及檢測紀錄下載，網上申請續領車輛牌照及康體通網上預訂服務，服務如「填表通」亦已連接到兩電一煤公共機構，市民可透過該功能授權向港燈、中電及煤氣提取電子賬單及地址，日後用戶便可利用「智方便」儲存於「填表通」的資料提交地址證明。

市民透過「智方便」App 累積印花可換領禮品。(資訊科技總監辦公室提供圖片)

易玉華亦表示，「智方便」與公私營機構都有接軌，服務已由最初的130項增加至現時的210項，除了兩電一煤，亦與財金及醫療機構連接，包括醫院管理局、強積金管理局、恒生銀行、中國銀行、投資平台FSMOne、保險公司Blue、中國移動、港怡醫院及Fujifilm，機構包括財金'電訊及資訊科技行業。對於加入的私人機構仍然不多，易玉華表示已與數碼港合作推出沙盒(Sandbox)計劃，現時有300多家機構參與， 資訊科技總監辦公室會為相關機構提供培訓及支援。

記者：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【每日焦點】港府「智方便」明早啟用、支援逾20項服務　北京健康寶洩藝人資料
2020/12/29
【每日焦點】港府「智方便」明早啟用、支援逾20項服務　北京健康寶洩藝人資料
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
2020/12/30
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
2020/12/30
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【財政預算案2021】智方便登記人數僅7萬　將陸續擴大政府公共電子服務
2021/02/24
【財政預算案2021】智方便登記人數僅7萬　將陸續擴大政府公共電子服務

你可能感興趣

【每日焦點】港府「智方便」明早啟用、支援逾20項服務　北京健康寶洩藝人資料
20:52 2020/12/29
【每日焦點】港府「智方便」明早啟用、支援逾20項服務　北京健康寶洩藝人資料
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
02:09 2020/12/30
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
10:40 2020/12/30
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
手機Apps 著數優惠 醫療機構 保險公司 煤氣 港燈 中電 Fujifilm 科技行業 香港

下一篇文章

【AI物流】LG夥CJ Logistics　研智能機械人物流方案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【IG漏洞】Instagram限時動態觀看記錄出錯　用家需重複看舊限時動態
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【轉用iPhone】Android 用戶轉用蘋果手機　Move to iOS 應用程式可遷移WhatsApp數據　3種資料不能轉移
【FB改革】Facebook擬改變演算法　應對TikTok競爭威脅
【FB改革】Facebook擬改變演算法　應對TikTok競爭威脅
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【網絡安全】全球數據外洩事件增加　報告：每分鐘有324個賬戶被外洩
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【Web 3.0】Yahoo加入元宇宙平台　After Class Avatar 現身虛擬大樓
【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
【Adobe更新】PhotoShop推全新AI功能　2步驟修復舊相片
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款