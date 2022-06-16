港股來季爆發力強？ 東亞李振豪睇好3大類股

美國上月通脹加劇，5月消費者物價指數（CPI）按年升8.6%創新高，較4月的8.3%升幅加快，再創40年新高。香港4月綜合消費物價指數按年升1.3%，較3月1.7%的升幅為低；剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率為1.6%，低於3月份的1.7%升幅。

東亞銀行首席投資策略師李振豪於本報《ET財智Talk》節目內指出，年初至今MSCI世界指數都是錄得負雙位數字跌幅，恒指只錄得-7%，無論A、H股指數表現都比其他國家好，以MSCI中國指數，整體今年每股盈利預測有雙位數增長，估值低於20年平均，港股長期低於5年、10年平均，加上內地政策支持，來季港股來季爆發力十足。

李振豪同時指香港通脹雖然未到，現時只有1%至2%。但外圍市況波動，港息有機會跟美息上升，終不能獨善其身，通脹到來的際，大家將會急不及待追入派息類股份。

此外，李振豪認為可留意香港本地企業板塊，新特首上任會否第3季通關、派消費券等，對零售業包括租務、金器、保險及通關類股份、消費相關來說是正面的。最後就是與外圍俄烏戰爭與通脹的關係不大的股份。

總而言之，第三季宜多留意香港本土企業，以香港業務佔比較大的企業為佳，比外圍或國策來得穩陣，升幅預期也較好，是消費類又能收息，跟俄烏戰爭與通脹的關係不大的股份為佳。