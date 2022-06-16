【IKEA】 IKEA宣布裁員1.5萬 將出售於俄羅斯4間工廠

據《路透社》報道，宜家家居（IKEA) 在周三（15日）宣布其將出售工廠、關閉辦公室並裁走在俄羅斯的 15,000 名員工，現時這是世上最大的家具品牌在俄羅斯入侵烏克蘭後所採取的最新舉動。

隨著西方國家急於對俄羅斯的制裁以及俄羅斯將可能會沒收外國資產的威脅，宜家家居暫時關閉俄羅斯賣場和停止在當地採購，而這家瑞典企業直至8月底為止，會一直支付俄羅斯員工的薪金。

該公司在周三（15日）表示，其於2000 年在俄羅斯開設了第一家門店，但在可預見的未來，其認為在俄羅斯並沒有任何恢復銷售的可能性。

因此，掌握IKEA品牌商標並負責供應業務的英特宜家集團（Inter IKEA）表示，現在將開始為其4家工廠尋找買家，並永久關閉莫斯科和白俄羅斯首都明斯 ( Minsk ) 的2家採購和物流辦事處並裁員。

IKEA在俄羅斯擁有 15,000 名員工，其中 12,500 人在擁有所有IKEA在俄羅斯賣場的Ingka Group工作。

Ingka Group 在一份聲明中說，「不幸的是，情況並沒有改善，毀滅性的戰爭仍在繼續。世界各地的企業和供應鏈都受到了嚴重影響，我們認為短期內不可能恢復運營。」。

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責任編輯：關海儀