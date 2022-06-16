俄羅斯僅願意保證安全通行 助出口烏克蘭糧食

同為糧食生產大國的俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，導致全球陷入糧食危機。俄國表示願意保證安全通行，讓烏克蘭糧食經黑海港口出口，但拒絕協助建立安全通道。土耳其則表示，糧食船可以避開水雷離開港口。

俄外長訪土耳其 料商議解決烏糧食出口 【下一頁】

俄羅斯駐聯合國代表涅邊賈（Vassily Nebenzia）周三（15日）表示，俄方不負責為烏克蘭糧食出口在黑海港口建立安全通道，只願意保證運送糧食時的安全。涅邊賈指烏克蘭糧食要安全出口，一是烏方掃除自己在港口設置的水雷，二是避開水雷出港。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）同日表示，清除烏克蘭港口水雷需時，但根據聯合國的建議，糧食可以安排經沒有水雷的海域安全出口。恰武什奧盧指出，已知悉水雷位置，3個港口可以設立3條安全航線。

俄烏與土耳其及聯合國商議 構農產品安全出口通道 【下一頁】

聯合國發言人透露，正與土耳其方就烏克蘭糧食出口問題積極合作，但方案持續商討需要俄羅斯及烏克蘭雙方同意。然而，參與商討的烏克蘭國會議員阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，因烏克蘭軍方反對，政府對聯合國的方案不感樂觀。

自俄烏戰爭開始後，烏克蘭糧食出口陷入停滯，海上航線被俄軍封鎖，導致全球糧食﹑煮食用油﹑燃料及化肥價格急升。聯合國嘗試聯同土耳其扮演中間人斡旋，恢復烏克蘭糧食及俄羅斯化肥出口。俄方堅稱，是制裁導致價格急升。

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責任編輯：吳漢培